« Sneakerella » : le nouveau film Disney Plus qui réinvente l'histoire de « Cendrillon ». (Disney Plus)

Une nouvelle comédie musicale arrive sur Disney Plus : c'est Sneakerella, le film avec El (Chosen Jacobs), un designer de baskets en herbe (c'est là que commence le mot du titre, baskets en anglais, baskets en espagnol) qui vit dans le Queens à New York. Mais pendant qu'il poursuit ce rêve, il travaille dans le magasin de chaussures qui appartenait à sa mère, décédée il y a quelques années, et il a un talent artistique qu'il cache à Trey, à son beau-père (Bryan Terrell Clark) et à ses deux demi-frères haineux : Zelly (Kolton Stewart) et Stacy (Hayward Leach) .

Mais la vie de ce jeune homme va changer lorsqu'il croise avec désinvolture son chemin avec Kira King (Lexi Underwood), la fille de Darius, l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire du sport et également l'un des bosses du monde des baskets. Kira est connue comme la princesse bleue de Manhattan puis elle va commencer cette histoire d'amour digne de Cendrillon (son nom Cendrillon en anglais, d'où les dernières lettres du titre de ce film).

Sneakerella est une comédie musicale marquée par le hip/hop et la pop, qui tente de donner une tournure à l'histoire d'amour classique de La Cendrillon. Mais maintenant, que se passera-t-il après la rencontre entre El et Kira ? Le protagoniste fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver la jeune femme et pour cela il aura la collaboration de Sami (Devyn Nekoda). Ensemble et avec l'aide de la magie, ils parviendront à trouver le courage d'utiliser leur talent et de rêver d'atteindre leurs objectifs.

La sortie de ce film a été reportée à deux reprises pour diverses raisons. Il était initialement prévu de sortir l'année dernière, puis la date a été reportée au 18 février 2022, jusqu'à ce que sa sortie soit finalement confirmée pour le 13 mai prochain sur Disney Plus.

Chosen Jacobs et Lexi Underwood sont rejoints par John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar et Yvonne Senat Jones. Le film est réalisé par Elizabeth Allen Rosenbaum, qui est également la productrice exécutive. Cette tâche est partagée avec Jane Startz et Rachel Watanabe-Batton. Le scénario a été laissé à David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna (elle est également productrice exécutive) et Mindy Stern & George Gore II, qui étaient basés sur une histoire de Stern & Gore et Light & Raso.

