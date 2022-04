Pedro Castillo : La Société nationale de la radio et de la télévision critique l'attitude du président à l'égard de la presse

Devant le pouvoir législatif, La presse péruvienne était déjà le groupe avec lequel le candidat présidentiel de l'époque, Pedro Castillo, a eu une relation difficile qui, avec le temps et plusieurs tentatives, n'a pas beaucoup changé ou amélioré. Le rejet le plus récent de l'attitude du chef de l'État à l'égard des hommes et des femmes de la presse provient de la même Société nationale de la radio et de la télévision (SNRTV) qui a critiqué la dernière demande de rectification d'un journaliste soumise par le même président.

« Le 12 avril 2022, le président de la république, M. Pedro Castillo Terrores, a adressé une lettre notariée à la directrice et animatrice de l'émission « Panorama », Mme Roxana Cueva Mejía, l'exhortant à se rectifier sur un événement d'actualité qui, sur la base des preuves correspondantes, le lierait à un entrepreneur qui, en partenariat avec plusieurs entreprises chinoises, a remporté des contrats millionnaires avec le gouvernement actuel », lit-on comme première motivation pour la publication de la lettre.

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

SNRTV assure que ce fait les oblige à s'exprimer à nouveau puisqu'il s'agit d'une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit à l'information au Pérou que le chef de l'État menace une femme de la presse de dénoncer pénalement si la rectification demandée n'est pas effectuée. Pour l'entité qui a publié la déclaration, Pedro Castillo et son gouvernement seraient à blâmer pour le contexte de crise politique aiguë et généralisée.

RELATION COMPLIQUÉE

« Les attaques continues et le ton conflictuel du président et de son premier ministre contre la presse indépendante. Cela est averti quotidiennement, non seulement face au refus systématique du président et de ses ministres de faire des déclarations à la presse, il y a aussi des violences physiques contre nos reporters », indique la publication concernant les mauvais traitements enregistrés sur les caméras par le personnel de la sécurité de l'Etat.

« Les événements décrits constituent une situation de siège et d'attaque directe contre la liberté d'expression que nous devons défendre avec les moyens qui garantissent un état de droit national et international », déclare la Société nationale de la radio et de la télévision dans le document publié.

Une déclaration du Bureau du Médiateur a également été utilisée pour étayer la position de SNRTV. Il s'agit d'un bureau dans lequel le chef de l'État souligne que la lettre notariée envoyée à l'hôte de « Panorama » « viole le paragraphe 4 de l'article 2 de la Constitution, qui établit comme droits fondamentaux les libertés d'information et d'expression par tout moyen de communication sociale sans autorisation ou censure ou tout autre empêchement ».

Il convient de rappeler qu'au cours des six premiers mois de la présidence de Pedro Castillo, Pedro Castillo a préféré ne pas donner d'interviews et a limité sa participation à ses activités officielles avec la presse accompagnante. Ce n'est qu'en janvier 2022 qu'une première série d'interviews a été lancée ; cependant, cela a fini par nuire au président en raison de la controverse de ces réunions, la plus discutée étant la conversation avec le journaliste de CNN Fernando del Rincón en espagnol.

Un journaliste de CNN interroge Pedro Castillo et les nominations controversées de ministres liées au terrorisme | VIDEO : CNN

SNRTV a conclu sa déclaration en avertissant qu'elle continuera d'être vigilante et vigilante « pour dénoncer les actes de corruption pouvant être commis par tout agent public, indépendamment de sa position, du pouvoir qu'il représente ou du groupe politique auquel il appartient ». Jusqu'à présent, le président Pedro Castillo n'a pas annoncé de nouvelle série d'interviews pour commenter ou répondre à ce qui s'est passé après la crise provoquée par la hausse des prix ou les dénonciations de ceux qui appartiennent à son environnement le plus proche.

