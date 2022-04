Annonce de l'intervention du fleuve Guatapurí et de l'expulsion de vendeurs ambulants à Valledupar

Les autorités de Valledupar ont annoncé que dans les deux prochaines semaines, le fleuve Guatapurí et le Malecón interviendront, afin d'expulser les vendeurs ambulants qui s'y trouvent.

« Dans 15 jours, la rivière va intervenir et tous les vendeurs de rue devront partir, car certains travaux vont être effectués sur la promenade pour embellir le secteur. Certaines caractérisations ont déjà été faites des vendeurs et certains vont y rester, mais en bonne et due forme », a déclaré le secrétaire municipal, Arturo Calderón.

Le responsable a également averti que les opérations de récupération de l'espace public seraient menées conjointement avec la Corporation autonome régionale de Cesar, Corpocesar et la police nationale, afin d'expulser les vendeurs ambulants.

Il a également ajouté que « nous articulons des informations avec Corpocesar et la police pour prendre des décisions avant et pendant l'intervention fluviale pour donner de l'ordre aux tentes, mais sans se renverser ni violer les droits des gens ».

Cette intervention de l'espace public, annoncée par le secrétaire du gouvernement municipal, Arturo Calderón Rivadeneira, vise à répondre aux récentes plaintes des écologistes concernant les événements qui ont attaqué le fleuve Guatapurí, dans la station thermale Hurtado de Valledupar.

Où une terrasse en ciment a été construite sur le lit du fleuve Guatapurí, qui est utilisé, selon les informations fournies par El Tiempo, par des marchands qui y placent des chaises, des tables et des tentes.

« La terrasse a été construite sur les rives droite et gauche du flux par des personnes peu scrupuleuses, probablement associées au commerce, pour placer la carpe », a expliqué le biologiste Wilson Pérez Ascanio, qui a averti que l'impact de l'invasion de l'affluent cause de graves dommages à toutes les espèces de poissons qui existent dans cette région biogéographique, car il existe également des preuves qu'une autre terrasse en terre a été érigée près du pont suspendu.

Selon la veille environnementale de Valledupar consultée par le journal, ces constructions « soustraient l'espace naturel de la rivière et empêchent la perméabilisation de l'eau. Cela nuit à la dynamique de l'affluent et peut causer du stress aux poissons car ils n'ont pas d'espace pour nager et trouver leur nourriture », a expliqué Luis Maestre, gardien environnemental de Valledupar.

Cette situation a été signalée aux autorités environnementales en novembre de l'année dernière, lorsque Maestre a demandé au bureau du maire, à Corpocesar et aux organes de surveillance de traiter ces violations présumées.

De même, selon les informations des médias locaux, des écologistes et des défenseurs du fleuve Guatapurí avaient également signalé que des incendies de forêt et des coupes d'arbres avaient été enregistrés les 26 et 27 mars, à proximité de la police CAI de ce secteur.

'Yiyo' Martínez, un écologiste, a publié une vidéo dans laquelle il raconte que des vendeurs ambulants vivent apparemment derrière le poste de police, et qu'ils ont installé des tentes et des toilettes improvisées. Cependant, non satisfaits de cela, ils ont coupé une partie d'un ancien hévéa qui se trouve dans la région.

Il convient de rappeler que le 11 avril, le Bureau de l'espace public a annoncé que plus de 50% de l'espace public de la ville a été intervenu grâce à des sessions éducatives, opérationnelles, inspection des sols, tables conjointes et contrôle urbain.

Selon le secrétaire Calderón, ces travaux ont été réalisés dans les zones du Hurtado Spa, Avenidas Simon Bolivar et Foundadores ; Calle 44, Terminal de transport, centre-ville, La Nevada, Villa Yaneth, 12 octobre, magasins ARA, aéroport, Torres de Nando Marín, Galerie populaire, Comuna 5, Parc Don Alberto, El Viajero Park, Algarrobillo, Cortijos, Caracolí et d'autres secteurs.

