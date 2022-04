Vidéo : Avec trois expulsions, Independiente Santa Fe perd à Bogota face à Alianza Petrolera

Dans la nuit de ce vendredi 15 avril, la 16e date de la Ligue BetPlay I 2022 a débuté avec le duel entre Independiente Santa Fe et Alianza Petrolera.

Au milieu de la douloureuse nouvelle qui a laissé le football colombien en deuil à Pâques après la mort de Freddy Rincón, le club où le Colosse de Buenaventura a commencé sa carrière sportive, il a rendu hommage à l'idole de l'équipe colombienne au stade Nemesio Camacho El Campín de Bogotá .

Avec les alignements suivants, c'est ainsi que les deux équipes se sont présentées sur le terrain de jeu de la capitale, main dans la main avec l'arbitrage du juge central, Carlos Ortega Jaimes :

INDÉPENDANT SANTA FE : 4-2-3-1 (DT : Martin Cardetti)

Leandro Castellanos ; Harold Gomez, Francisco Meza, Kevin Mantilla, José Ortiz ; Carlos Sanchez, Yeiler Góez ; Jerson Gonzalez, Harold Rivera, Neyder Moreno ; Wilson Morelo.

ALIANZA PETROLERA : 4-2-3-1 (DT : Hubert Bodhert)

José Luis Chunga ; Jair Castillo, Richard Renteria, Jaider Riquett, Leonardo Saldaña ; Julián Guevara Muñoz, Freddy Florez ; Kevin Londono, Luis Miguel Angulo, Estefano Arango ; Bryan Gil.

Résumé du match :

À la minute 3, un tir raté a été enregistré par le milieu de terrain Yéiler Góez sur l'aile droite du terrain. Un tir droitier a été enregistré dans un grand fond de cale par José Luis Chunga et a mené à un corner en faveur des locaux. C'était la première approximation du danger.

Le gardien de but de l'équipe Barranqueño s'est montré à la minute 2 d'engagement, réduisant le premier tir clair de l'équipe du lion/ (Twitter : @WinSportsTV)

À la 8e minute est survenue la première controverse du match à propos d'un jeu qui a dû être revu par le VAR et dans lequel Kevin Mantilla a été expulsé, pour avoir soumis Bryan Gil à l'extérieur de la zone avec le recours du « dernier homme ». Au début, le juge Carlos Ortega n'avait fait qu'admonester le cardinal défenseur, mais après avoir revu l'action, il a décidé de changer sa carte pour une carte rouge directe.

Le juge central Carlos Ortega a changé le carton jaune pour le rouge au cardinal du défenseur central et en 10 minutes, Santa Fe s'est retrouvé avec un footballeur de moins/ (Twitter : @WinSportsTV)

Cardetti décide de réarranger son équipe en sacrifiant Harold Gomez et en entrant Kherson Malagon dans une variante défensive à la 16e minute.

À 20′, Alianza a eu la meilleure chance d'ouvrir l'engagement après un tir croisé de Bryan Gil, que le gardien Leandro Castellanos a sauvé pour envoyer au corner.

Le match est devenu plus violent à mesure que la 26e minute avançait. C'est ainsi que le VAR a dû intervenir à nouveau pour expulser Leonardo Saldaña d'Alianza Petrolera, que Yéiler Góez avait commis une infraction et pour lequel il a reçu un carton jaune, mais qui a réagi d'un coup de pied avec les frappes contre son rival.

Une action antisportive examinée par le VAR a conduit à l'expulsion du défenseur d'Alianza Petrolera/ (Twitter : @WinSportsTV)

À la 31e minute, un corner pris par Hárold Rivera et mené par Francisco Meza s'est soldé de peu dans le but de Santa Fe. Le test a touché le bâton de la main droite de Chunga et était l'approximation la plus claire de l'équipe de Bogota en première mi-temps :

Harold Rivera a envoyé un centre dirigé par Francisco Meza et a presque terminé dans le but pour Independiente Santa Fe/ (Twitter : @WinSportsTV)

Incroyablement, Santa Fe a été laissé avec 9 joueurs sur le court à la 32e minute après que Jerson Malagón a pris le maillot et renversé Bryan Gil involontairement, dans une action de dernier homme qui lui a valu un carton rouge direct :

Dans un jeu de dernier recours, Santa Fe s'est retrouvé sans deux footballeurs sur le terrain et a souffert de l'infériorité du nombre face à Alianza Petrolera/ (Twitter : @WinSportsTV)

Avec une supériorité numérique et une tenue de balle remarquables, Alianza Petrolera a su conduire le ballon de son propre terrain et sur l'aile droite, Kevin Londoño a pu envoyer une croix pour la figure, Bryan Gil, qui, activé, contrôlé et en deux fois défini le 0-1 de la nuit sans problème contre Leandro Castellanos :





