Indépendance ou irresponsabilité ? Netflix a récemment publié My First Errand, une série de téléréalité japonaise controversée sur de jeunes enfants faisant de la maison faire du shopping ou faire d'autres courses sans la surveillance d'un adulte. Le programme a été créé à l'origine en tant que segment en 1991 et a été inspiré par le livre pour enfants « Hajimete No Otsukai », publié par Yoriko Tsutsui deux décennies plus tôt. Dans ses pages, l'histoire d'une mère qui envoie sa fille de cinq ans acheter du lait a été racontée.

Bien que, dans les années 1970, cette forme d'éducation était courante dans les familles japonaises et également dans d'autres régions du monde, cette réalité ne s'applique pas à la société d'aujourd'hui. Et cela a ouvert un débat : la production de télé-réalité a été sévèrement critiquée dans son propre pays et dans le monde entier depuis son arrivée sur la plateforme de streaming . Malgré cela, sa popularité auprès du public asiatique est assez importante à ce jour.

El programa de telerrealidad se inspiró en "Hajimete No Otsukai", un libro infantil publicado en 1971. (Netflix)

Chaque épisode dure un peu ou moins de 15 minutes et suit des enfants de deux ou trois ans qui font des courses sous les yeux attentifs des citoyens. Ils ne savent pas qu'ils sont documentés, car l'équipe dans les coulisses se cache au loin pour raconter une expérience aussi vraie que possible.

Les enfants marchent le long des passages pour piétons et se rendent seuls dans des endroits bondés, tandis qu'un narrateur décrit leurs actions . Ce format suscite l'enthousiasme du public alors qu'il accomplit ses tâches et rentre chez lui en toute sécurité. Cependant, cela n'empêche pas certains étrangers de s'approcher d'eux en chemin, car ils marchent seuls dans les rues et rencontrent plusieurs adultes. Ce dernier a conduit à classer le titre comme une forme de divertissement dans laquelle les enfants sont « abandonnés » à leur sort.

"Mi primer mandado" está compuesto por 20 capítulos que duran 15 minutos o menos. (Netflix)

Bien que My First Mandado soit destiné à être une leçon d'apprentissage pour les enfants de divers foyers au Japon, dans de nombreux cas, les protagonistes finissent par ruiner leurs propres courses car ils sont trop jeunes pour mener à bien de telles activités. Ils oublient d'acheter un ingrédient ou se laissent complètement distraire de ce qu'ils ont à faire. Dans d'autres cas, ils refusent de le faire même s'il s'agit d'une course à la demande de leurs propres parents.

L'autosuffisance parentale dans les familles au Japon

Dans les foyers japonais, les enfants sont habitués dès leur plus jeune âge à être autonomes par leurs propres parents ou grands-parents. Ils apprennent à faire les courses, le ménage, la cuisine et d'autres tâches qui contribuent à la routine quotidienne de la famille, tandis que dans les écoles, une partie de leur journée est consacrée au nettoyage des salles de classe.

Los niños en Japón son criados de manera autosuficiente por sus padres y abuelos. (Netflix)

L'origine de cette éducation au Japon remonte à sa propre culture disciplinée axée sur le respect des personnes âgées. Pour les mères et les pères, le fait que leurs enfants fassent des courses signifie clairement qu'ils réussissent à relever les défis qui font partie de la croissance et qu'ils deviendront bientôt des adultes travailleurs dotés d'un grand sens des responsabilités.

Les 20 épisodes de My First Errand sont disponibles sur Netflix.

