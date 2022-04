L'amour, les scandales et la fin du mariage de 30 ans de Billy Ray et Tish Cyrus

« Le mariage est un travail acharné », avait déclaré Tish Cyrus en mai 2017 lorsqu'il s'exprimait pour le podcast The Daily Dish sur la difficulté qu'il avait de maintenir une relation forte - comme celle qu'il entretenait jusque-là avec Billy Ray Cyrus - au milieu de l'œil du public. « Beaucoup de gens, quand ils traversent des luttes et des moments difficiles, jettent l'éponge trop facilement », a-t-elle ajouté, ne sachant pas que cinq ans plus tard, elle déciderait de mettre fin à son histoire d'amour de près de trois décennies avec Billy Ray.

« Toute relation, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une famille, n'a pas d'importance, il faut vraiment en prendre soin, l'entretenir et vraiment travailler dur. Et ce n'est pas toujours facile, surtout dans le métier dans lequel nous sommes », a expliqué la mère de Miley Cyrus à propos de la façon dont elle avait pu faire face à leur relation, non sans hauts et bas.

Et c'est qu'avant l'annonce récente que Tish a demandé le divorce de Billy Ray, le couple avait déjà touché le fond à plusieurs reprises. C'est d'abord Billy qui a demandé la séparation en 2010 à cause de « différences irréconciliables », mais un an plus tard, il a abandonné. Cependant, trois ans plus tard, Tish elle-même a intenté une action en justice pour la même raison.

Cependant, les deux ont déclaré quelque temps plus tard qu'ils se sont simplement réveillés et ont réalisé qu'ils s'aimaient toujours, alors ils ont décidé de faire de leur mieux et d'aller voir des couples de conseils pour continuer l'histoire qui semblait être un conte de fées, l'un de ceux que Hollywood aime.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

Et comme une bonne histoire d'amour, leur romance a commencé non sans certaines difficultés qu'ils ont réussi à surmonter. Ils se sont rencontrés au début des années 90, l'attraction a été immédiate, mais il y avait un petit inconvénient (en fait, deux) : le musicien avait une relation intermittente avec Kristin Luckey, qui travaillait comme serveuse dans un hôtel de Caroline du Sud. En outre, il n'avait pas encore légalement mis fin à son mariage avec Cindy Smith, qu'il avait épousée en 1986.

Bien que la relation entre Kristin et Billy, qui avait alors une certaine réputation, ne soit pas entièrement formelle, ils ont conçu un fils. Quand Kristin a donné naissance au garçon qu'elle a nommé Christopher, Billy Ray et elle s'étaient déjà séparés. Kristin a accouché le 8 avril 1992, alors que la chanteuse sortait non seulement déjà avec Tish, mais qu'ils attendaient leur première fille, Miley.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

À cette époque, Tish avait aussi sa propre histoire. À l'âge de 19 ans, elle épouse un batteur d'Ashland, dans le Kentucky, nommé Baxter Neal Helson. Au cours de ce mariage, l'actrice procrée ses deux premiers enfants, Brandi et Trace, que Billy adopta plus tard.

Peu après le début de la romance entre Billy et Tish, l'actrice américaine annonce sa grossesse avec Miley Cyrus (né en novembre 1992) dont il deviendra plus tard le membre le plus populaire de la famille. Alors avec tout le bonheur que ce nouveau chapitre leur a apporté dans leur vie, ils ont décidé de sceller leurs fiançailles par un mariage le 28 décembre 1993, dans le salon de leur maison de Franklin, dans le Tennessee.

Beaucoup de rumeurs circulaient si Billy marchait avec les deux femmes en même temps depuis que Christopher et Miley sont nés à seulement huit mois d'intervalle, mais le chanteur n'a rien dit à ce sujet.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Billy Ray a avoué des années plus tard que sa maison de disques n'a pas salué sa liaison avec Tish. Mais il a ignoré et suivi l'appel de son cœur, même Tish est apparu en extra dans le tournage du clip vidéo Achy Breaky Heart, un single sorti par le musicien en 1992. Dans ce matériau, elle a mis en valeur sa beauté avec ses longs cheveux blonds bouclés, un haut dragueur de strass colorés, tandis que dans un autre changement de vêtements noirs, elle a mis en valeur ses grands et beaux yeux gris-bleu.

Après le grand mariage, le couple a conçu et accueilli Braison et Noah Cyrus, qui seraient les frères du célèbre chanteur Miley, également le plus jeune de la famille, a également suivi les traces de son père et de sa sœur alors qu'il s'aventurait dans l'industrie de la musique.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

Christopher a aujourd'hui le même âge que Miley, cependant, il est totalement hors du show-business, bien que les fans de la famille soulignent au quotidien à quel point le premier fils de Billy Ray, diplômé en droit à l'Université du Texas, est beau.

Après 17 ans ensemble, le couple a été témoin de plusieurs hauts et bas dans leur mariage. En 2010, Billy Ray a demandé le divorce, ce qui a surpris tous les médias. Cependant, aucune des personnes impliquées n'a expliqué les raisons de cette séparation.

Cependant, cinq mois plus tard, l'artiste retire sa demande, car il déclare dans une interview pour The View son désir de poursuivre son mariage.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

« J'ai exclu le divorce. Je veux réunir ma famille », a déclaré le musicien dans une interview à l'époque. « Les choses vont mieux que jamais », a-t-elle dit alors que ses enfants étaient jeunes et étaient le centre de sa vie.

À son tour, le chanteur a fait les manchettes à l"époque, comme il a déclaré au magazine GQ, avant leur séparation présumée, que l"émission pour enfants Disney Hannah Montana, qui mettait en vedette Miley Cyrus, avait détruit sa famille et accusé la série d"avoir sa fille hors de contrôle.

Trois ans plus tard, la situation du couple est redevenue tendue, Tish étant désormais celui qui a demandé la séparation en raison d'une prétendue « affaire personnelle », comme il a confirmé dans le magazine People la raison pour laquelle la relation s'est rompue au point de penser une fois de plus au divorce.

« C'est une question personnelle et nous nous efforçons de trouver la solution qui convient le mieux à notre famille. Je vous demande de respecter notre vie privée pour le moment », a-t-il dit.

En outre, le couple a confirmé plus tard qu'ils avaient sauvé leur mariage grâce à un traitement de thérapie de couple.

« Nous nous sommes tous les deux réveillés et avons réalisé que nous nous aimions et avons décidé que nous voulions rester ensemble », ont-ils déclaré dans un communiqué en juillet 2013. « Nous avons tous les deux fait du counseling pour les couples, ce que nous n'avions pas fait depuis 22 ans, et cela nous a rapprochés et a vraiment ouvert notre communication de manière incroyable. »

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

En 2016, Billy Ray Cyrus a déclaré à la presse que bien que lui et Tish aient connu divers obstacles au fil des ans, ils se sont concentrés sur la prise des choses « étape par étape ».

« C'est comme tout dans la vie », et il a ajouté : « On fait un pas à la fois. Un jour à la fois. Je pense que l'une des choses les plus importantes dans la vie et dans une relation est de faire des ajustements. »

Après ces déclarations, le couple a été vu pour la dernière fois avec Miley Cyrus en 2019, sur le tapis rouge des célèbres Grammy Awards, car dans le cadre de l'événement, ils ont posé ensemble, se tenant la main et ont même été vus affectueux les uns avec les autres.

Le 6 avril 2022, Tish Cyrus a annoncé pour la troisième fois son divorce avec Billy Ray, après 30 années de mariage.

Le producteur a légalement déposé une demande de séparation dans le comté de Williamson, Tennessee, où il a stipulé dans les documents de divorce obtenus par TMZ que le couple ne vivait pas ensemble depuis plus de 2 ans et a énuméré des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation. Il a donc demandé au tribunal de répartir équitablement tous les biens matrimoniaux.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

En outre, l'ancien couple a publié une déclaration dans laquelle ils ont ajouté ce qu'était la décision de mettre fin à leur mariage :

« Après 30 ans, cinq enfants merveilleux et toute une vie de souvenirs, nous avons décidé de nous séparer, non pas avec tristesse, mais avec amour dans le cœur. »

Ils ont souligné les réalisations qu'ils ont eues en tant que famille tout au long de leur relation : « Nous avons grandi ensemble, nous avons formé une famille dont nous pouvons être très fiers, et maintenant il est temps de créer nos propres chemins », ont-ils ajouté.

« Nous serons toujours une famille et nous nous réjouissons de vivre une expérience partagée, continue et aimante en tant qu'amis et parents. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère ou rapidement, mais avec tant de choses qui se passent dans le monde, nous voulions apporter une certaine clarté et une conclusion afin de pouvoir rester concentrés sur ce qui est important », ont écrit les célébrités.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

« Avec amour et espoir... Tish et Billy Ray Cyrus », a clôturé le message du couple désormais ancien.

Jusqu'à présent, aucun des cinq enfants n'a fait de déclaration à cette nouvelle concernant le divorce de leurs parents, cependant, plusieurs internautes ont comparé la relation de Tish et Billy avec celle de leur fille Miley Cyrus et Liam Hemsworth sur les réseaux sociaux, car les deux couples ont connu des séparations différentes. tout au long de leur relation et ils se sont même mariés au même endroit.

Tish Cyrus s'est développée en tant qu'actrice américaine et productrice de télévision et de vidéo, elle a actuellement 54 ans. Il a travaillé à la production de films tels que le film The Last Song, avec sa fille et Liam Hemsworth, dans lequel les deux protagonistes ont percé leur amour de l'écran.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Billy Ray Cyrus

L'acteur, chanteur et auteur-compositeur américain de musique country a actuellement 60 ans et ses albums ont accumulé neuf cotes d'écoute multi-platine. Elle a partagé ses talents d'actrice avec l'interprète Party in the U.S.A. sur la célèbre série Hanna Montana de 2006 à 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

Alors que l'amour les a forcés à revenir tous les deux, seul le temps dira si cette séparation est la dernière ou si les deux sont déterminés à développer leur vie seuls.

