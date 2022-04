La CNDH a demandé au bureau du procureur du CDMX d'enquêter et de punir les femmes cagoulées qui ont agressé des femmes

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a exhorté le bureau du procureur général de Mexico à enquêter et à punir les femmes cagoulées qui ont agressé une femme dans la rue República de Cuba, dans le centre historique.

Dans une déclaration publiée par les réseaux sociaux, la Commission a indiqué qu'elle « est préoccupée » par l'agression survenue le 13 avril, « il devient donc pertinent d'exhorter les autorités de cette ville, en particulier le FGJCDMX, à traiter immédiatement les plaintes qui existent déjà et celles qui sont interposés ».

Dans ce document, la CNDH a souligné que son bâtiment dans le centre historique, occupé par le collectif Okupa Cuba Monumenta Viva, seul un groupe qui s'est considéré comme « radical » ne voulait pas s'engager dans le dialogue et parvenir à des accords, « des actions en justice ont donc été lancées concernant les personnes qui entretiennent l'occupation ».

À la suite de la déclaration de la CNDH et du renvoi à la plainte de la femme agressée par des femmes cagoulées, des éléments du ministère de la Sécurité citoyenne de la capitale du pays (SSC-CDMX) ont récupéré le bâtiment de la Commission sur la rue República de Cuba.

Le secrétaire de l'Intérieur du CDMX, Martí Batres, a indiqué que le bureau du procureur général du CDMX avait arrêté trois personnes après la récupération du bâtiment du CDNH dans le centre historique.

« En réponse à une plainte de vandalisme et à des actes illicites présumés dans les rues de Cuba, @FiscaliaCDMX et @SSC_CDMX ont arrêté trois personnes et récupéré les biens qu'elles occupaient, afin d'assurer la sécurité des voisins, des passants et des automobilistes », a écrit Martí Batres sur les réseaux sociaux.

En outre, le bureau du procureur a indiqué, dans un communiqué de presse, que les détenus avaient été mis à la disposition du procureur chargé des enquêtes territoriales à Benito Juárez.

C'est le 14 avril que le FGJ a annoncé avoir ouvert un dossier d'enquête suite à la plainte d'une femme agressée par un groupe de femmes cagoulées.

Selon les informations fournies par le parquet, la personne blessée se trouvait à l'intérieur de son véhicule lorsqu'elle aurait été attaquée par un groupe de femmes le visage couvert, qui auraient réclamé de l'argent en échange de son passage. Toutefois, face au refus de la victime, les agresseurs ont commencé à endommager sa voiture et auraient dépouillé son téléphone portable.

De même, un utilisateur de Twitter identifié comme @_nnux, qui serait la fille de la victime, a déclaré que quatre femmes cagoulées avaient attaqué sa mère « devant la maison d'Okupa ». L'internaute a indiqué que la personne blessée avait été dépouillée de son téléphone portable après avoir réussi à s'échapper de son véhicule et tenté d'enregistrer les événements.

La fille présumée de la victime a partagé sur le réseau social une série de vidéos montrant le moment de l'agression. Dans le matériel audiovisuel, on entend que la femme s'est identifiée comme enseignante à l'Université métropolitaine autonome (UAM), tout en demandant le soutien des passants, qui les ont ignorés.

« Nous vous demandons de partir. Ce n'est rien, nous sommes capables d'en faire plus, obtenez-le maintenant. Ici, les gens savent déjà à quoi cela ressemble, vous connaissez la dynamique », ont déclaré l'une des femmes cagoulées, tandis que les autres ont percuté la voiture de la victime.

