La chemise de Maradona pourrait devenir l'objet sportif le plus cher de l'histoire : la légendaire chemise Babe Ruth qui détient le record

Le rêve de tout amateur de football sera en vente dans quelques jours et l'annonce a révolutionné la planète entière. La maison de ventes britannique Sotheby's a officiellement annoncé qu'une offre serait ouverte pour vendre la chemise. que Diego portait Armando Maradona lors du match historique contre l'Angleterre correspondant au quarts de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique. La controverse qui a éclaté autour de la nouvelle a été la confrontation entre Steve Hodge et la famille Maradona, qui a soulevé dans la voix de Dalma Maradona et Claudia Villafañe une question qui pourrait changer considérablement leur prix : est-ce que la veste à vendre aux enchères est celle qui a été utilisée dans le deuxième mi-temps où il a marqué La Mano de Dios et le but du siècle ?

Le conflit économique pour ce joyau de l'histoire du football mondial débutera le 20 avril et se terminera le 4 mai. La même maison de vente aux enchères a estimé le prix dans une fourchette de plus de 5 millions de dollars à près de 8 millions de dollars américains, même si le combat se déroulera en livres sterling. S'il atteint le minimum estimé par les responsables de la vente, tous les records seront battus en chiffres lorsqu'il s'agira de vendre un objet lié au sport.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Qui est en train d'attendre au sommet pour l'instant ? Un maillot des Yankees de New York qui a appartenu à la légendaire Babe Ruth et qui l'a porté entre 1928 et 1930 : il s'est vendu pour 5,64 millions de dollars lors d'une vente aux enchères le 15 juin 2019, ce qui en fait l'objet de collection de sport le plus cher jamais vendu. Le précédent record a été défendu par le même joueur de baseball avec un t-shirt de 1920 pour lequel 4,4 millions de dollars ont été déboursés. La vente aux enchères en question qui a brisé la marque faisait partie d'une collection de reliques liées à « The Sultan of Swat », tout comme Ruth, qui a vendu la société Hunt Auctions au Yankee Stadium.

Les responsables de la vente ont précisé dans un communiqué qu'ils s'étaient associés à la famille de la légende du baseball pour récupérer des pièces précieuses de l'athlète qui devaient être exposées au public de manière plus massive. En outre, il a été reconnu que le chiffre était élevé mais sans surprise à cet égard. « Bien que les prix records atteints aujourd'hui soient certainement incroyables, je ne suis pas du tout surpris étant donné les matériaux incroyables et le statut mythique de Babe dans l'histoire de ce pays », a expliqué David Hunt, président de la société.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

La carrière légendaire de Ruth s'étend sur 22 saisons et comprend 714 circuits et quatre titres des World Series. S'il est connu dans le monde entier pour avoir joué pour les Yankees, Babe a également passé du temps avec les Red Sox de Boston et les Braves. En 1936, il est devenu l'un des cinq membres inauguraux élus au Temple de la renommée du baseball.

Si nous nous enfermons exclusivement dans le champ du maillot de football, une légende brésilienne détient le record pour l'instant. Pelé est un mythe dans l'histoire de cette discipline. Il a remporté de nombreux prix de football exceptionnels, dont le joueur du siècle de la FIFA en 2000. Ces récompenses, associées à sa personnalité charismatique en dehors du terrain, ont fait de lui l'une des personnalités les plus recherchées dans le monde du sport.

O Rei, qui a porté le maillot numéro 10 de son équipe nationale pendant ses années de footballeur, a participé au tournoi de la Coupe du monde 1970. Le Brésil a joué contre le Mexique au dernier tour et Pelé a marqué le premier but du match. Après le match au cours duquel Verdeamarelha a battu l'hôte avec un score de 4-1, elle a échangé des chemises avec Roberto Rosato et cette même veste a été vendue aux enchères chez Christie's en Angleterre : elle a été vendue au triple de son prix attendu avec une offre finale de 225 109 dollars américains, ce qui l'a fait le maillot de football le plus précieux selon le record du monde Guinness.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Mais tout dans le sport ne se limite pas aux chemises portées par les protagonistes. Deux articles ont dépassé toutes les attentes et ont été achetés à des prix exotiques. Le deuxième souvenir de football le plus cher jamais vendu est la FA Cup. La Football Association Challenge Cup est la plus ancienne compétition au monde et la qualification nationale la plus respectée. Fondée en 1871, 736 équipes sont actuellement éligibles pour participer à la compétition, et Arsenal détient le record du plus grand nombre de succès dans le tournoi avec 14 victoires à son actif.

Seules quatre coupes FA ont été produites, dont une a été vendue. Il a été vendu aux enchères en 2005 à un enchérisseur téléphonique anonyme qui a atteint un montant impressionnant de 956 000 dollars américains et est passé à la Coupe Jules Rimmet en tant que souvenir de football le plus cher jamais vendu à cette époque. Le trophée de la compétition anglaise était le plus ancien des quatre jamais réalisé et avait été décerné au vainqueur de la compétition chaque année entre 1896 et 1910.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

Cependant, la FA Cup n'est actuellement pas l'objet lié au football le plus cher. L'ensemble de livres « Règles, règlements et lois du club de football de Sheffield » est considéré comme le premier règlement officiel du football jamais écrit. Organisée précisément par le Sheffield FC, le plus ancien club de football en activité au monde, la pièce historique a été vendue pour 1,24 million de dollars américains en 2011 également à un enchérisseur anonyme de la maison de ventes Sotheby's. Le livre décrit les règles qui sont encore en place aujourd'hui, telles que le coup franc indirect, le corner et l'interdiction des coups de poing et des coups de pied.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

Les portes de l'histoire s'ouvriront à nouveau à partir du 20 avril, en attendant de savoir si la plus grande vente de l'histoire du sport aura lieu. Cependant, il est également possible que personne n'enchérira le chiffre prévu par la maison et qu'il soit de nouveau laissé entre les mains de Steve Hodge. Mais compte tenu de la pertinence du maillot dans l'histoire du football, il y a probablement déjà plusieurs hommes d'affaires milliardaires prêts à entamer un combat difficile qui durera au total 14 jours et qui peut toucher des chiffres impensables.

CONTINUEZ À LIRE :