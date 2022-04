Ils ont arrêté un féminicide présumé qui a tué son partenaire et deux mineurs à Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Des membres de la police ministérielle ont appréhendé Juan Augusto « N », un féminicide présumé et probablement responsable du meurtre d'une femme et de deux mineurs dans l'État de Veracruz.

Ce crime s'est produit le 14 avril dans la municipalité de Tlapacoyan, où Susana Carreto Alfonso, sa fille de 10 ans et un garçon de 7 ans, auraient été privés de vie par Juan Augusto.

Selon une déclaration du procureur général de l'État de Veracruz (FGE), l'arrestation a été effectuée après que les éléments de la police ministérielle ont mené les enquêtes et soumis les preuves appropriées pour obtenir le mandat d'arrêt.

Cela a été accordé et terminé dans la nuit du vendredi 15 avril, pour les crimes de féminicide (par Susana et la fille) et pour celui d'homicide intentionnel qualifié (pour celui du garçon). Leurs corps avaient été retrouvés la veille dans une piscine d'eau de la municipalité.

De même, le bureau du procureur a indiqué que Susana Carreto était la partenaire amoureuse du détenu.

Une fois l'ordonnance judiciaire exécutée, l'auteur présumé sera présenté lors d'une première audience devant le juge du procès pénal oral et de la procédure à Jalacingo pour définir son statut juridique, dans le cadre de la procédure pénale C-55/2022.

Selon les chiffres du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (SESNSP), de janvier à février 2022, environ 155 féminicides ont été enregistrés à l'échelle nationale, dont 15 se sont produits dans l'État de Veracruz, ce qui le place au deuxième rang national avec le plus grand nombre de fémicides.

L'étude a été coupée en février et a été publiée le 25 mars. Mais selon les médias locaux, en mars, 36 féminicides avaient été enregistrés dans l'entité.

En revanche, ces derniers jours, l'auteur présumé du fémicide de la mineure a été lié au procès Victoria Guadalupe dans l'État de Querétaro.

La mineure a quitté son domicile situé dans le Paseos del Marqués Fraccionamiento pour se rendre dans une papeterie voisine le 6 avril. Cependant, après plusieurs jours sans savoir où il se trouve et les recherches effectuées par les autorités, son corps a été retrouvé le 9 avril.

Selon les enquêtes, la cause du décès était une asphyxie due à une strangulation et à des blessures sexuelles.

Cela a été annoncé par la juge en chef de la Haute Cour de justice (TSJ), Mariela Ponce Villa, le lundi 11 avril. L'audience initiale sur le lien avec le processus a eu lieu et a détaillé que trois mois d'enquête supplémentaire ont été accordés à la poursuite pour fournir des preuves supplémentaires.

Le détenu a été admis au CERESO à San José El Alto et n'a pas eu l'avantage d'être libéré sous caution. Le magistrat a souligné que l'audience intérimaire se tiendrait en août.

L'audience sera celle où tous les éléments de preuve seront divulgués et la date de l'audience du procès sera déterminée.

La procureure adjointe chargée des enquêtes et des poursuites criminelles, Margarita Luna Téllez Girón, a profité de l'occasion pour rappeler que la peine encourue pour le crime de féminicide peut aller de 20 à 50 ans de prison.

