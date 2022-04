Chien nazaréen : la vidéo TikTok devenue virale à Pâques

Chien Nazaréen

La passion de la Semaine Sainte n'a pas de limites. Même sur TikTok, les utilisateurs ont montré leur enthousiasme pour les rendez-vous avec des vidéos de chiens déguisés en nazaréens. Bien que l'idée semble très simple, les publications de ce type sont rapidement devenues populaires, ajoutant des millions de vues.

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont déguisé leurs animaux de compagnie en nazaréens, en utilisant les hashtags #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal, entre autres.

À cette occasion, les chiens Chihuahua étaient les préférés des gens. En seulement trois jours, le chien de l'utilisateur titandealcala a gagné 2,6 millions de vues. Un autre des chiens nazaréens devenus célèbres est celui des héchapédacitos, qui a collecté 18,4 reproductions ces derniers jours.

Le chichuahua du tiktoker titandealcala a ajouté la chanson Marcha Real du groupe Marchas Los Costaleros, et en plus, pour ajouter plus d'attraction à la vidéo, il a assis le chiot dans un aspirateur intelligent à côté d'une bougie alimentée par batterie. La combinaison de tous ces éléments a contribué à rendre la vidéo virale à cette date.

Les Nazaréens sont membres d'une confrérie qui fait pénitence pendant la Semaine Sainte. Leurs vêtements sont caractérisés par des bonnets en pointe. Son nom vient du peuple de Galilée, où Jésus a passé la majeure partie de sa vie.

Bien que Jésus soit né à Bethléem, en Judée, il a passé un bref moment en Égypte, puis s'est installé avec son père, Joseph et sa mère, Marie, dans la ville de Nazareth, où il a vécu et travaillé comme charpentier jusqu'à ce qu'il commence à prêcher à l'âge de 30 ans.

Il s'agit du « filtre dynamique » des photos, similaire à la célèbre application MyHeritage. La similitude est l'ajout de qualités réalistes aux photos. Lorsque le filtre est appliqué, les visages sont animés, comme si l'image était un clip vidéo.

Comme il s'agit d'une méthode simple, le filtre peut être utilisé pour donner vie à n'importe quelle image qui nous entoure, qu'il s'agisse d'une affiche, d'une couverture, d'un dessin, d'une impression, comme s'il s'agissait d'une vidéo. C'est une tendance dans l'application avec le hashtag #dynamicphoto. Voici quelques vidéos qui vous permettront de découvrir les nouveautés concernant le filtre.

Pour le trouver, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- Ouvrez l'application

- Accédez à la section Découvrir

- Recherchez « Filtre photo dynamique ».

- Ensuite, le filtre photo dynamique peut être trouvé et appliqué à une image en appuyant sur le filtre dans l'onglet Effets.

- Alternativement, si l'appareil photo TikTok est ouvert, l'utilisateur peut simplement appuyer sur l'icône Effets, puis sur l'icône Filtre photo dynamique dans la section Tendances.

TikTok est une application qui vous permet de créer et de partager de courtes vidéos : 3 à 15 secondes ou 30 à 60 secondes. Il a été créé par la société chinoise ByteDance en 2016. Il le sort pour la première fois en Chine, sous le nom de Douyin et, l'année suivante, dans le reste du monde sous le nom de TikTok.

Il ne faut pas oublier que TikTok for Business est la plate-forme du géant de l'Internet avec laquelle les grandes ou les petites marques peuvent créer leurs stratégies marketing à l'aide des processus créatifs proposés par TikTok. « Quelle que soit la taille de votre entreprise, ni ce que vous faites ou vendez, votre marque mérite d'être découverte ici », est la publicité que le réseau social fait de son alternative de marketing en ligne.

