Belén Barnechea n'a jamais imaginé que son mariage de rêve avec Martin Cabello de los Cobos finirait par être la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Après avoir dit « oui » dans la ville de Trujillo, le couple de jeunes mariés a défilé dans les rues pour célébrer leur union. Cependant, les personnages que l'on a pu observer sur le chemin ont soulevé la controverse, le même qui les poursuit depuis cette nuit du samedi 9 avril.

La fille d'Alfredo Barnechea, ancien candidat à la présidence lors des élections générales de 2016, a partagé des images du défilé interrogé, où des femmes autochtones sont vues assises par terre, en signe de révérence, la tête baissée. Il y a aussi des hommes aux seins nus, couverts de jupes et de pagnes, attachés avec des cordes et escortés par une autorité du Pérou antique.

Le mariage de Belén Barnechea et Martín Cabello de los Cobos a été critiqué pour son « thème vice-royal ». Vidéo : Twitter

À un autre moment, le couple et ses invités, tous habillés en étiquette, sont vus en train de profiter de la fête dans une maison à l'architecture coloniale ; tandis que sur les balcons, admirant de loin, certaines filles simulent des travaux forcés attachés dans les colonnes du lieu.

La réaction d'Internet ne s'est pas fait attendre. À travers les réseaux sociaux, les utilisateurs ont critiqué le couple et ont regretté qu'un thème « vice-royal » ait été choisi au milieu de 2022. D'autres étaient plus durs et qualifiaient le couple de mari de « rétrograde », de « classiste » et de « macho ». Compte tenu de cela, Belén Barnechea a décidé de rompre son silence.

BELÉN BARNECHEA DÉFEND SON MARIAGE

À travers son compte Instagram, plateforme où elle a partagé les images qui circulent aujourd'hui à travers le monde, la célèbre boulangère a partagé : « Avec une énorme pitié, je suis obligée d'écrire ce texte. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a une semaine, mes célébrations de mariage ont eu lieu à Trujillo, la ville natale de ma mère. Nous avons choisi de nous marier au Pérou et je me suis sentie très fière de pouvoir montrer à mes amis à quel point notre pays est merveilleux et riche culturellement. »

« Nous sommes un pays plein de diversité, de cultures et de traditions différentes qui ont su vivre ensemble et s'unir dans un syncrétisme unique au monde. Chaque jour de fête, nous enseignons avec amour et respect quelque chose sur le Pérou, sur notre culture, sur ma culture. J'ai vu que dans certains médias, ils ont parlé de la représentation Moche que nous avons faite en tant qu'esclaves, femmes autochtones, vice-royauté. Ce que nous avons fait, c'est représenter la culture Moche, qui est originaire de La Libertad et s'est développée entre le IIe et le VIIe siècle », a-t-il ajouté.

« Il n'a jamais croisé le chemin des Incas ou des Espagnols à temps et mes grands-parents maternels ont consacré leur vie et leurs efforts pour le valoriser pour le monde. Mon grand-père Guillermo Ganoza, a restauré Chan Chan et organisé la première exploration archéologique de Huaca del Sol y la Luna », a-t-il dit.

Après cela, Belén Barnechea a assuré que tout était un malentendu et qu'en réalité, elle n'a jamais voulu représenter l'esclavage à l'époque coloniale. « Ce qui a été montré dans le défilé était une reconstitution de la danse de la corde, une danse ancestrale qui ne représente pas les esclaves mais est une représentation rituelle des guerriers, les femmes assises ont fait une représentation de l'œuvre et de la manière de cultiver la terre à l'époque. »

Le « mariage vice-royal » a révélé que nous vivons toujours dans une société raciste et discriminatoire. Vidéo : Twitter

IL PRÉTEND QUE C'EST UN « ÉCRAN DE FUMÉE »

Dans sa déclaration, la désormais épouse de Martín Cabello de los Cobos a indiqué que la critique de leur mariage ne découle pas seulement de l'indignation, mais aussi d'un objectif politique. « Nous sommes très tristes que la reconstitution du moche que nous avons faite lors du défilé ait été ainsi déformée et que la situation soit politisée. Cela nous fait très mal qu'il soit utilisé comme écran de fumée pour camoufler les graves problèmes structurels et les grèves dans lesquels il est aujourd'hui, notre pays bien-aimé », a-t-il ajouté.

« Si la même force était utilisée ces jours-ci pour dénoncer les situations d'injustice dans lesquelles nous vivons tous les jours, notre pays serait un meilleur Pérou . C'est pourquoi je pense que nous devrions laisser les mauvaises intentions derrière nous et célébrer l'amour, la culture, et la diversité », a-t-il conclu dans son long message.

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

