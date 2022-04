Vidéo : DIM ne parvient pas à gagner à domicile contre le 9 octobre et égale 1-1 par Copa Sudamericana

Dans la nuit de ce jeudi 14 avril, le Deportivo Independiente Medellín (DIM) a pu faire ses débuts à domicile en phase de groupes de la Copa Sudamericana Conmebol 2022. Le représentant colombien de « l'autre moitié de la gloire » a reçu au stade Atanasio Girardot le club 9 de Octubre FC de l'Équateur.

Le duel a débuté à 19h30, heure colombienne, et voici la masse salariale des deux équipes dans le duel du groupe E où l'Internacional de Porto Alegre et le Guaireña FC du Paraguay sont également :

DIM : 4-4-2 (DT : Julio Avelino Comesaña)

Luis Vasquez ; Juan Guillermo Arboleda, Juan Mosquera, Andrés Cadavid, German Gutierrez ; Vladimir Hernandez, David Loaiza, Adrian Arregui, Jaén Pineda ; Luciano Pons, Felipe Pardo.

9 OCTOBRE FC : 4-2-3-1 (DT : Juan Carlos Leon)

Jorge Pinos, Marcos Canga, Kevin Becerra, Manuel Erasmo Lucas, Geovanny Nazareno, José Cazares, Renny Jaramillo, Mauro Da Luz, Danny Luna, Ricardo Phillips, Newton.

Felipe Pardo a tenté le but en dehors des sentiers battus à la minute 3, mais a envoyé un tir gaucher trop élevé qui ne présentait aucun danger pour l'équipe de Guayaquil.

Le but du Poderoso a de nouveau été violé avec un but précoce. Cette fois, c'était la cinquième minute, dans une action décisive chargée par Danny Luna au poteau arrière et le défenseur central Manuel Erasmo Lucas a pu se connecter sans marque dans les airs pour marquer le 0-1 de la soirée comme suit :

Manuel Erasmo Lucas a marqué le premier but du match à Atanasio Girardot après avoir capitalisé sur un centre de stop ball de Danny Luna/ (Courtoisie : DirecTV Sports)

Medellin a pu réagir à l'assaut équatorien à la 9e minute après avoir capté un rebond de Luciano Pons dans une série d'erreurs défensives commises par les Équatoriens lorsqu'il s'agissait de dégager un ballon dans la petite zone. L'équipe Paisa n'a pas abandonné sa pression et a réussi à égaliser les actions à domicile de la manière suivante grâce à l'attaquant Vladimir Hernandez :

Le numéro 16 du DIM a profité d'un rebond laissé par le gardien de but Jorge Pinos après avoir sauvé un tir de Luciano Pons/(Courtoisie : DirecTV Sports)

À la 35e minute, Felipe Pardo s'est blessé après avoir envoyé une main droite haute dans la zone du 9 Octobre. L'ancien joueur de l'Olympiacos a pris l'adducteur et a immédiatement demandé le changement au personnel d'entraîneurs. À sa place, l'attaquant Bryan Castrillón est entré une minute plus tard.

CONTINUEZ À LIRE :