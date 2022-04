Trois personnes condamnées pour le meurtre d'un enfant et la détention d'un autre mineur à Tolima

Le premier cas s'est produit à Ibague, le 21 octobre 2020, au milieu d'un acte d'intolérance, Daniel Mauricio Malambo, 13 ans, ayant été accusé par Luis Fernando Ramírez Fernández, âgé de 19 ans à l'époque, de ne pas vouloir lui révéler où se trouvait sa sœur, qui se trouvait prétendument dans le maison. Ramirez a attendu que le nourrisson aille sortir les ordures de sa maison, située dans le quartier de Santa Cruz : lorsqu'il l'a remarqué, il l'a poignardé à plusieurs reprises. Ses blessures ont causé sa mort quelques instants plus tard à la clinique Tolima.

Luis Fernando Ramírez Fernández a été condamné à 25 ans d'emprisonnement intra-muros pour le crime d'homicide aggravé, a assuré la Direction Sectionnelle des procureurs de Tolima.

Le deuxième cas concerne Luis Alberto Daza et Estiven Ramírez Pulido, dans des événements survenus le 29 septembre, lorsqu'ils ont détenu un garçon de 12 ans, dans un complexe résidentiel, également à Ibagué.

Selon les autorités, les accusés ont été pris en flagrant délit alors qu'ils détenaient le mineur chez eux, afin de cambrioler son domicile. Ils ont réussi à entrer dans les lieux par tromperie et en profitant du fait qu'il était sans la compagnie d'un adulte. Selon l'organe judiciaire, l'un des condamnés a tenté d'étouffer le mineur, tandis que l'autre a sculpté de l'argent et/ou des objets de valeur dans toute la maison. Dans ce cas, ils ont réussi à voler 6 millions de pesos.

Luis Alberto Daza et Estiven Ramírez Pulido ont été condamnés à 13 ans et 10 mois de prison pour les crimes suivants : tentative d'homicide aggravé et vol qualifié aggravé.

Ces événements et d'autres enregistrés dans la capitale de Tolima ont des citoyens avec les chiffres les plus élevés de perception d'insécurité ces dernières années. Mais, selon le maire d'Ibagué, Andrés Hurtado, la ville est de plus en plus sûre, si l'on compare les chiffres avec ceux de l'administration précédente, dirigée par Guillermo Alfonso Jaramillo. Selon l'enquête Citizen Perception, Ibagué, Cómo Vamos, 67,5 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas se sentir en sécurité, 17,6 % disent ne pas être en sécurité et 14,9 % ont la tranquillité d'esprit de la sécurité.

Il y a un mois, le syndicat des chauffeurs de taxi de la ville a demandé à la police métropolitaine et au secrétaire à la Mobilité de « tenir la main » avec les criminels et l'illégalité. L'un des conducteurs a déclaré que, au quotidien, entre 3 et 4 collègues sont victimes de vols.

En fait, l'année dernière, le Département administratif national de la statistique, DANE, a classé Ibague comme la troisième ville affichant le taux de victimisation le plus élevé du pays. Par exemple, dans l'indice du vol de personnes, mesuré dans 13 villes, la capitale de Tolima s'est classée quatrième, affichant une légère augmentation de son nombre par rapport aux années précédentes.

En outre, dans cette statistique, la capitale musicale de la Colombie s'est classée au deuxième rang avec le taux le plus élevé d'extorsion et de tentative.

D'autre part, et étant un point de grande préoccupation pour la ville, c'est l'estimation faite par le directeur de DANE, Juan Daniel Oviedo, où il a assuré qu'Ibague serait la ville ayant le taux de chômage des jeunes le plus élevé. En outre, selon le responsable, cette capitale est l'une des 5 où les taux de chômage sont fréquemment élevés. C'est frappant parce que c'est précisément cette situation qui déclenche également des niveaux de pauvreté, qui ont grimpé en flèche ces dernières années.

