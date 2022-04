Pâques 2022 : quel poisson est-il recommandé de consommer pour réduire l'impact environnemental

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

La Commission nationale pour la connaissance et l'utilisation de la biodiversité (Conabio) a publié une liste de 28 poissons et fruits de mer dont la pêche est certifiée durable. La certification de durabilité est basée sur l'évaluation de la population marine cible et de la santé de l'écosystème.

Les espèces certifiées sont principalement présentes dans le Pacifique Nord et Sud, dans le golfe du Mexique et dans les Caraïbes. La pêche de treize d'entre eux, soit plus de la moitié, n'est pas fermée, de sorte que leur consommation n'affecte pas leur survie dans la nature.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

Parmi les espèces de poissons qui sont pêchées de manière durable, on trouve des espèces communes telles que le huachinango du Pacifique, le thon à nageoires jaunes , le bar argenté et différents types de sardines tels que la crinière bleue et Monterrey. Dans la liste figurent également la chèvre rayée, le cerf-volant rayé, le chinchard de la Baja, ainsi que le cherna américain et le negrillo.

En ce qui concerne les fruits de mer, il est conseillé de consommer le crabe bleu et vert, la palourde rouge et le chocolat, le homard de Californie, le cal à la hache, le poulpe de roche de l'Atlantique, le calmar géant, ainsi que les crevettes blanches, bleues et brunes.

Les autorités ajoutent qu'en plus du poisson et des fruits de mer certifiés, les consommateurs peuvent manger en toute confiance des produits inclus dans la catégorie recommandée, car ils ont un score inférieur à 5. Les catégories peuvent être consultées au feu de circulation de Conabio, qui résume les catégories de risque, les fermetures, les types de capture, l'empreinte écologique et l'état de la population.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

Aux feux de signalisation, vous pouvez également vérifier où chaque espèce est capturée, car l'origine du produit est un facteur qui doit être pris en compte lors du choix des fruits de mer à manger. La commission recommande de consommer des espèces capturées localement car leur empreinte écologique est inférieure à celle des produits importés, ce qui a un impact négatif moindre sur l'environnement.

La consommation de produits provenant de l'étranger est moins recommandée en raison du niveau de pollution causé par leur transfert. Pour atteindre les centres de distribution, ils passent par des processus polluants tels que la réfrigération, l'emballage et le transport.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

D'autres critères à prendre en compte pour une consommation responsable des espèces marines sont l'état des populations et le type de capture. Il est conseillé d'acheter du poisson et des crustacés auprès d'une population à potentiel de développement, où il est possible d'augmenter les captures de manière prudente et contrôlée, ou dans une zone où l'utilisation maximale autorisée est possible, dans laquelle la pêche est optimale mais où il n'est plus possible d'augmenter le capturer sans générer de surexploitation

En ce qui concerne le mode de capture, le plus respectueux de l'écosystème est le mode sélectif, dans lequel seule l'espèce cible est capturée. Alors que le plus envahissant est non sélectif, dans lequel différentes espèces et tailles sont capturées qui ne sont pas la cible, elles peuvent donc nuire aux animaux tels que les dauphins, les tortues et les oiseaux.

Il convient de mentionner qu'il existe plus de 650 espèces de poissons et de crustacés commerciaux dans le pays. Cependant, des pratiques illégales telles que la pêche d'espèces menacées d'extinction ou pendant la saison de fermeture sont toujours en cours. Récemment, le Mexique et les États-Unis ont signé des accords pour lutter contre la pêche illégale et protéger les écosystèmes marins. Cela découle de la nécessité de protéger les écosystèmes marins menacés par la pêche illégale et la pollution par les plastiques.

