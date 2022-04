Les autorités et les pêcheurs recherchent un bébé de 11 mois tombé dans la rivière Meta

Une famille colombienne vit des moments d'angoisse depuis le matin du 14 avril, lorsqu'elle se mobilisait sur un bateau le long de la rivière Meta et qu'un bébé de 11 mois est tombé à l'eau et a été emporté par le courant. Même ce vendredi matin, les autorités vont de l'avant avec la recherche de l'affluent pour retrouver le mineur, mais leur travail n'a pas eu de résultats favorables.

Comme indiqué par la Marine nationale, qui effectue les recherches, un couple d'adultes est parti le matin de la municipalité d'Orocué, à Casanare, sur un petit bateau traversant la rivière qui traverse la région de Llanera. Sur le bateau se trouvaient deux adultes et leurs deux enfants mineurs, l'un de plus de trois ans et un bébé de 11 mois.

Le problème est survenu à la hauteur d'une zone connue sous le nom de Tapa Ojo, où apparemment le bateau a heurté un objet encore inconnu, provoquant un mouvement brusque du bateau et a jeté le bébé tombé à l'eau. Les parents ont également sauté dans la rivière Meta pour tenter de sauver l'enfant du courant, mais leurs efforts ont été vains.

Au milieu du désespoir, les adultes ont arrêté les recherches et ont décidé de s'approcher du poste fluvial avancé n° 42 de la marine nationale, où ils ont rapporté ce qui s'est passé et une recherche a été lancée par les autorités. Malgré les efforts déployés, les professionnels de la Marine nationale n'ont pas réussi à retrouver l'enfant.

La communauté a soutenu les recherches et non seulement les uniformes de la marine avancent le long du fleuve, mais aussi la police, les navires de la défense civile et même les pêcheurs qui font partie de la communauté.

Bien que de nombreux citoyens de cette région du pays aient l'habitude de se mobiliser dans ces petits bateaux, les autorités ont souvent lancé des appels à l'attention afin que, quelle que soit leur expertise, ils transportent toujours des sauveteurs. Il n'est pas clair si la famille avait mis en place des protocoles de sécurité sur son bateau, mais les experts mènent souvent des campagnes d'éducation afin que les habitants qui transportent habituellement sur des bateaux ne fassent pas confiance à leurs compétences en matière de navigation ou de natation.

Malheureusement, de telles nouvelles se sont produites à plusieurs reprises dans différentes régions du pays. Cette semaine, un garçon de 5 ans est tombé dans le fleuve Sinú, au milieu d'une négligence de ses proches, avec lesquels il se séparait sur les rives de l'affluent. Heureusement, dans ce cas, la famille a réussi à sauver l'enfant rapidement, empêchant le courant de l'emporter.

Le 17 novembre, sur la rivière Cauca, une famille qui se déplaçait dans un camion à travers Puerto Valdivia est tombée dans le fleuve Cauca à la suite d'un accident. Dans ce cas, le premier corps retrouvé par les autorités était celui d'un enfant de moins de quatre ans, tandis que ses parents ont dû le rechercher pendant plusieurs jours.

En dialogue avec Blu Radio, le commandant en charge de la police de la route, le major Kariño Londoño, a expliqué que les premières versions indiquent que la famille voyageait de Carthagène à Valle del Cauca. Cependant, pour le moment, les causes de l'accident sont inconnues, bien que l'on présume qu'il peut être dû à un microsommeil du conducteur.

« Un accident de la route est signalé sur la route qui mène de Medellín à la côte, kilomètre 90 secteur 15. Apparemment, un véhicule perd le contrôle, tombe dans la rivière Cauca et est traîné 100 mètres plus loin. Les causes du véhicule font l'objet d'une enquête », lui a déclaré Londoño, les médias.

