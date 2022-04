Le commentaire acide d'Hector de Mauleon contre AMLO en réponse à Martín Moreno : « Sans empathie »

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Après la révocation du mandat, de nombreuses critiques se sont élevées contre la consultation du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), qu'ils ont décrite comme un exercice visant à renforcer l'ego du chef de l'exécutif.

Ces arguments sont nés, surtout, du fait du grand abstentionnisme qui s'est produit, puisque seulement environ 20 % de l'électorat dans l'ensemble du pays a voté lors de la consultation et 40 % d'entre eux étaient nécessaires pour que les résultats soient contraignants. Environ 16 millions de voix ont été comptabilisées, dont 91% étaient favorables à ce que le président poursuive son administration.

Suite à ces résultats et à la vague de critiques à l'encontre de ce processus consultatif, l'écrivain et journaliste Francisco Martín Moreno a publié sur ses réseaux sociaux un commentaire controversé dans lequel il a associé le analphabétisme avec la sympathie pour le président manifestée lors du vote sur la révocation du mandat et a assuré que son soutien se repose là.

Ce à quoi AMLO a rapidement répondu en le traitant de classiste et en partageant le rapport Global Leader Approval Ratings de Morning Consult.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

Dans ce document, il a été constaté que le soutien de la population mexicaine à López Obrador était de 67%, ce qui le place à la deuxième place parmi les dirigeants les plus approuvés en dessous du président de l'Inde.

« Lui et les adeptes du conservatisme de ramplón devraient savoir que le sondage d'aujourd'hui me place au deuxième rang parmi 21 présidents du monde », a écrit le président.

Face à cette discussion, le chroniqueur Hector de Mauleón a répondu par un commentaire acide dans lequel il s'interrogeait sur l'utilité de ce résultat si le pays avait un « mauvais gouvernement » et que le pays était « brisé ».

« Hahaha. Ils pourront le placer en premier lieu de la galaxie... et à quoi cela sert-il pour le pays qu'il gouverne ? Brisé, en pièces, avec un mauvais gouvernement, sans empathie, victime de ses événements »

Dans cette publication de Moreno, il a comparé deux cartes produites par l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI) qui enregistrent le niveau d'analphabétisme par État et dans un autre le niveau de participation des personnes à la révocation du mandat.

« Les données suivantes de l'INEGI sont certainement lumineuses et révèlent l'origine du pouvoir de López Obrador. Plus il y a d'analphabétisme, plus il y a de votes pour Morena... », a écrit l'écrivain qui s'est prononcé contre AMLO et son gouvernement appelé la Quatrième Transformation (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Alors que le président s'est dit fier et que « l'éducation n'est pas la même chose que la culture ».

De même, le journaliste et chroniqueur Hector de Mauleón s'est positionné contre les mesures de sécurité adoptées par le gouvernement 4T, entre autres questions.

C'est le cas où le gouvernement a interdit au magazine Nexos de conclure un contrat avec le gouvernement pendant deux ans et a imposé une amende de près d'un million de pesos, que le journaliste a qualifiée de « forme de censure indirecte ».

Ou dans lequel il a partagé l'histoire de la mort de Hilda Cruz, décédée des suites de la COVID-19 alors qu'il n'avait reçu aucune aide d'aucun hôpital. Cette histoire a été qualifiée de fausse par Estefanía Veloz, communicatrice et collaboratrice de Canal Once nouvelles, et il a pointé du doigt de Mauleón pour avoir prétendument négligé la validation des données.

Ce à quoi il a répondu : « De cette façon, ils utilisent @CanalOnceTV pour attaquer ceux qui critiquent le gouvernement @lopezobrador_ ».

CONTINUEZ À LIRE :