La FLIP rejette les allégations faites aux journalistes qui ont enquêté sur une opération militaire à Putumayo

La Fondation pour la liberté de la presse (FLIP) a rejeté les allégations faites aux journalistes qui se sont rendus à Putumayo pour enquêter sur l'opération militaire du 28 mars. Les journalistes d'El Espectador, Vorágine et Revista Cambio se sont alliés et se sont rendus dans le village d'Alto Remanso pour se renseigner sur les événements qui font actuellement l'objet d'une enquête du ministère public et d'autres entités.

Il est important de se rappeler que l'opération a été présentée par le ministère de la Défense comme une réussite contre le trafic de drogue, puisque 11 dissidents présumés des FARC avaient été licenciés ; cependant, quelques jours plus tard, on a appris qu'il s'agissait en fait de civils qui se trouvaient dans un bazar qui cherchait à collecter des fonds pour un badge d'empreintes digitales.

Cette situation a été vérifiée par des journalistes, qui ont recueilli des preuves et des témoignages montrant que l'opération s'est transformée en massacre contre des civils innocents. En fait, les organisations sociales et la communauté elle-même de la municipalité de Puerto Leguizamo ont indiqué qu'il s'agirait d'un homicide sous la forme de « faux positifs ».

Après que les médias ont publié les preuves et les histoires des victimes, le candidat à la présidence Enrique Gomez s'en est pris aux journalistes qui ont mené l'enquête.

« Il y a une attitude hypocrite que plusieurs médias ont pris les banderoles du trafic de drogue au détriment des populations les plus vulnérables du pays », a écrit l'aspirant au Mouvement du salut national. À son tour, il a qualifié la nouvelle de « partiale » et a demandé au ministre de la Défense, Diego Molano, « de rester là et de présenter ses dossiers ».

Avec ces déclarations, la FLIP a publié un communiqué de presse dans lequel elle assure que « ce type d'allégations, non fondées et qui lient également les journalistes à des actions illégales telles que le trafic de drogue, cherchent à délégitimer leur travail, mais surtout à les mettre en danger ». La fondation a qualifié les propos de Gómez de « hautement irresponsables » car la presse colombienne a été l'un des acteurs les plus violés par le conflit armé.

À titre d'argument, la FLIP a fait référence à un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) : « En 1990 (...) les journalistes ont été ciblés par les différents acteurs du conflit en raison de leurs critiques, de leurs dénonciations ou pour avoir couvert des questions sensibles, en particulier la violence liée au trafic de drogue ».

D'autre part, le candidat du Mouvement du salut national a également écrit sur Twitter que « les médias ne sont pas jugés ou jugés par les braves hommes qui composent les forces armées. Une procédure régulière doit avoir lieu en toutes circonstances. »

Ainsi, FLIP a rappelé à Gómez que le journalisme a des garanties pour enquêter sur des questions d'intérêt public. « À ce sujet, la Cour constitutionnelle a statué en 2009 et a précisé que la « vérité judiciaire », c'est-à-dire celle qui découle d'une procédure judiciaire, n'équivaut pas nécessairement à une « vraie vérité » », a déclaré la fondation dans le communiqué de presse.

L'entité a déclaré que le candidat à la présidence devrait « veiller à ce qu'il y ait un bon climat pour pratiquer le journalisme. Cependant, Gomez s'écarte de ces obligations. » Ils lui ont également demandé de rectifier ses propos et de « s'abstenir de faire des évaluations qui mettent les journalistes en danger ».

La FLIP a également appelé le bureau du procureur général et le Conseil électoral national à établir une stratégie pour prévenir la violence électorale lorsqu'elle est dirigée contre la presse et à adopter des sanctions contre les responsables.

