Kristen Stewart jouera dans le thriller romantique « Love Lies Bleeding »

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Après sa nomination aux Oscars pour Spencer, l'actrice américaine Kristen Stewart continue d'ajouter des propositions innovantes à sa filmographie. Love Lies Bleeding, comme s'appelle ce nouveau projet, sera réalisé par Rose Glass (Saint Maud) et sortira sous le label de la société cinématographique A24 Films. Ce dernier est connu pour avoir accueilli des films acclamés tels que Lady Bird, The Florida Project, Moonlight, Midsommar, The Lighthouse, The Tragedy of Macbeth et plus récemment Tout, tout en même temps.

Le film, qui bénéficiera également du soutien de Film4 et d'une division de la chaîne britannique Channel 4, est un thriller romantique se déroulant dans le monde du bodybuilding. Glass écrira le scénario avec Weronika Tofils, et comme l'a révélé The Hollywood Reporter, l'histoire vise principalement à refléter les compétences extrêmes nécessaires pour les compétitions dans ce sport mondial.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Stewart donnera vie à la maîtresse protectrice d'une culturiste, dont l'interprète n'a pas encore été annoncé . Selon la description publiée par les sociétés impliquées dans cette production, la romance qui sera vue à l'écran sera « alimentée par l'ego, le désir et le rêve américain ». Ce n'est pas la première fois que la star de Twilight est impliquée dans une production LGTBQ+, en fait, il l'avait déjà fait auparavant dans la comédie Happiest Season (2020).

Love Lies Bleeding sera distribué dans le monde entier par A24, la société cinématographique qui vient de sortir cette année X, un film d'horreur de Ti West ; le nouveau Alex Garland (Ex Machina) qui portait le titre de Men ; et celui dont on a le plus parlé la semaine dernière, Everything Everywhere All at Once, une comédie d'action noire réalisée par Dan Kwan et Daniel Scheinert.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Rose Glass est un réalisateur et scénariste britannique qui a gagné en notoriété dans l'industrie cinématographique avec le lancement de Saint Maud au Festival international du film de Toronto il y a trois ans. L'intrigue d'horreur psychologique dépeint l'obsession d'une infirmière et adepte de la foi chrétienne pour le salut de l'âme d'un danseur à la retraite diagnostiqué avec un cancer. Il a remporté 15 nominations aux British Independent Film Awards et a été candidat dans les catégories du meilleur film et du meilleur premier film aux BAFTA.

Kristen Stewart et sa nomination aux Oscars pour Spencer

Depuis le dévoilement du premier aperçu de Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di, une nomination pour les Oscars a commencé à être discuté, ce qui a fini par se réaliser. Sous la direction du cinéaste chilien Pablo Larrain (Jackie), l'artiste a proposé un caractérisation de la noble Diana of Wales dans un film qui imaginait ce que cela aurait été pour elle quelques instants avant sa séparation officielle avec le prince Charles .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

En décembre 1991, elle se rend dans la résidence de campagne de Sandringham House, dans le Norfolk, pour participer aux vacances de Noël organisées par la famille royale britannique. Ses deux fils, William et Harry, l'y attendent. À cette époque, le mariage de Carlos et Diana traversait son moment le plus critique à cause de son infidélité avec Camilla Parker-Bowles.

Spencer a d'abord été projeté à la Mostra de Venise en 2021 et, fin février dernier, il pourrait être vu dans les cinémas d'Amérique latine.

