C'est ainsi que le pic et l'assiette régionaux fonctionneront le 17 avril au retour à Bogotá

Comme il est de coutume depuis le début de cette année, lorsqu'il y a un pont festif, les revenus à Bogotá se font sous la mesure du pic et de la plaque régionale. Il s'agit d'une restriction qui a été établie conjointement par le bureau du maire du district et le gouvernement de Cundinamarca pour éviter la congestion sur les routes menant à l'entrée de la capitale.

Récemment, le bureau du maire de Bogotá a annoncé que cette mesure entrerait en vigueur le dimanche 17 mars, date à laquelle la plupart des habitants de la capitale retourneront dans la ville après les vacances de Pâques.

Ainsi, le dimanche de Pâques jusqu'à midi, tous les véhicules pourront entrer dans la ville, de midi à 16 heures, les véhicules avec des plaques terminées en nombre pair entreront dans la capitale du pays. De 16 h à 20 h, les voitures dont la plaque d'immatriculation se termine par un numéro impair seront autorisées à entrer.

À partir de 20 heures, le passage sera à nouveau autorisé pour tous les véhicules souhaitant entrer à Bogotá, quel que soit le numéro sur lequel se termine leur plaque d'immatriculation.

Il convient de noter que, parallèlement à la restriction d'entrée dans la ville, les autorités locales mettront en œuvre la course réversible de la septième course à partir de la 245e rue et de la 180e rue, entre 14h30 et 20h00.

Voies d'entrée où s'appliquent le pic et la plaque régionaux

La restriction du trafic par pic et plaque régionale s'appliquera le dimanche de Pâques (17 avril) dans les neuf couloirs entrant dans la ville. Les coureurs sont les suivants :

-Autoroute du Nord : du péage des Andes au portail nord du système TransMilenio, dans une direction nord-sud

-Autoroute sud : de la limite municipale de Soacha à l'avenue Boyacá, sud/nord

-Avenue du Centenaire (13e rue) : de la rivière Bogotá à l'avenue Ciudad de Cali (avenue Carrera 86), dans la direction ouest-est

-80th Street Avenue : du pont de Guadua au 80e portail du système TransMilenio, dans la direction ouest-est

-Avenida Carrera 7 : de la 245e rue à la 183e rue, nord/sud

-Avenue Boyacá via al Llano : du tunnel algérien Durán Quintero à l'ancienne route vers le Llano, direction sud/nord

-Via Suba Cota : de la rivière Bogotá à la rue Av. 170, direction nord/sud

-Via la Calera : du péage Patios à l'avenue Carrera 7, direction est-ouest

-Via vers Choachí : de la route de Monserrate jusqu'à l'avenue Circunvalar, en direction est-ouest

Exceptions qui ne s'appliquent pas au pic et à la plaque régionaux

Le bureau du maire de Bogotá a rappelé que les exceptions pour la circulation du pico et de la plaque de solidarité, l'autopartage et pour le personnel médical ne sont pas valables pour cette mesure, qui est valable pour les ponts de vacances dans les revenus de la capitale.

Il convient de rappeler que les sanctions pour non-respect de la mesure de pointe et de plaque sont prévues dans le Code national de la circulation en cas d'infraction C.14 : « Transit par des sites restreints ou à des moments interdits par l'autorité compétente ». L'amende est cette 2022 à 468 500 pesos. De plus, le véhicule sera immobilisé.

