Antonio Jiménez, qui représentait Freddy Rincón à la télévision, a laissé un message sincère après sa mort

« La Colombie le définit comme un grand footballeur, et je le définis comme un grand être humain », c'est ainsi que l'acteur Antonio Jiménez a décrit Freddy Rincón en 2013 ; et le fait est que le Cartagenero avait la tâche titanesque de représenter le Colosse de Buenaventura dans la série 'La Selección', diffusée sur la chaîne Caracol et dans lequel ils ont également joué d'autres légendes du football colombien telles que Faustino Asprilla, Pibe 'Valderrama de Carlos et René Higuita.

Neuf ans plus tard, Jimenez lui-même n'a jamais imaginé que l'idole qu'il représentait et admirait mourrait de façon inattendue, pleurant la grande majorité d'un pays qui était ravi par ses buts marqués pour l'America de Cali, Independiente Santa Fe et l'équipe nationale de Colombie. Le Cartagenero n'était pas étranger aux hommages à l'homme né à Buenaventura et jeudi matin, il a diffusé un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

Fidèle à son idolâtrie pour le légendaire attaquant, Jiménez a partagé sur son profil Instagram une galerie d'images avec Rincón, dont quelques clichés de sa caractérisation en 2013. Attaché, il a écrit un message émouvant dans lequel il avouait qu'il n'avait jamais pensé à jouer son idole bien des années plus tard.

« Un jour, enfant, je t'ai vu jouer au football, sans la moindre idée qu'un jour je serais habillé comme toi (...) alors que je jouais enfant, tu as donné de la dignité à notre drapeau et tu as crié le nom de notre pays à pleine bouche en le capturant pour toujours dans les souvenirs de notre glorieux football ! » , a capturé l'artiste en dédicace à sa Muse.

Il a ensuite indiqué que c'était plus qu'une coïncidence si les deux s'étaient rencontrés sur la route. « Dieu voulait que je raconte l'histoire d'un homme qui, tout en adorant être colombien, à l'autre bout de mon pays, a donné du mérite à ce sentiment patriotique et de quelle manière ! » et a ajouté un sens « pour toujours » au colosse du port de Buenaventura.

Il l'a remercié pour son football, pour sa façon d'être, pour avoir apporté de la joie à tout un pays à un moment où il fallait une raison pour être heureux ; « d'avoir mis le nom de notre pays à sonner aussi fort et vibrant qu'un cri de Gol ! Merci pour ce 5-0, merci pour ce but contre l'Allemagne. »

Il est à noter que l'acteur a su interpréter le charisme, la qualité humaine et la gentillesse qui, dans la vie, distinguaient le joueur sur les courts. Dans la série, on se souvient excessivement de son passage à Independiente Santa Fe, montrant que l'attaquant est arrivé à la carrière cardinale du port le plus riche mais, à son tour, le plus inégal du pays. Cette performance a été reconnue par le Colosse lui-même, et Jiménez n'a pas hésité à évoquer ces flatteries qui ont démontré, ainsi qu'à bien d'autres occasions, la simplicité du premier Colombien arrivé au Real Madrid en 1995.

Enfin, celui qui est né à Carthagène a écrit un nouveau merci au joueur, car grâce à sa capacité, il a pu démontrer « de quoi vous étiez fait, ce que vous aviez à l'intérieur et que vous avez donné à tout un pays ! ... J'espère avoir répondu aux attentes de ta belle histoire et que tu as ressenti l'amour et l'âme que j'ai mis pour porter ton nom ! »

Son message l'a clôturé -encore- par un « Until Forever, Colossus » plein de nostalgie, car il a été choisi, en 2013, pour représenter la vie, le travail et le talent d'un joueur qui, pour beaucoup, était « en avance sur son temps » ; non seulement en raison de son style de jeu mais en raison de sa gentillesse.

