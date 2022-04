Si vous vous rendez dans le désert de Tatacoa, vous devrez payer ces frais pour entrer

Le maire de Villavieja, Álvaro Andrés Charry, a annoncé que, depuis samedi 9 avril dernier, une « taxe à la consommation » a déjà été facturée pour entrer dans le désert de Tatacoa (Huila), afin d'obtenir des ressources pour soutenir cette attraction touristique colombienne.

Selon Charry, la taxe de séjour sera facturée aux agences et aux opérateurs qui profitent du tourisme dans le désert, ils devront donc payer à l'administration municipale 3 000 pesos pour chaque personne qui entre dans le Tatacoa.

Une fois que les agences et les voyagistes auront annulé les frais correspondants, selon le bureau du maire de Villavieja, le touriste recevra une poignée avec laquelle il pourra entrer dans l'observatoire, le spa et le musée, entre autres espaces.

Les poignées peuvent être achetées au musée paléontologique de Villavieja (côté sud du parc Reynaldo Matiz Trujillo), à l'office du tourisme (puis au musée paléontologique) ou à l'observatoire municipal de l'OATA (Vereda Cusco).

À l'heure actuelle, selon le journal El Espectador, 54 prestataires de services d'hébergement du Registre national du tourisme actif opèrent dans la municipalité de Villavieja, dont 16 sont situés dans le désert de Tatacoa.

À cet égard, le bureau du maire municipal a demandé, par le biais d'un document, « que toutes les personnes qui gèrent des groupes de touristes visitant notre commune diffusent ces informations afin que chacun des visiteurs soit au courant du paiement qu'il doit effectuer, vienne avec le budget approprié et évite les inconvénients dus au manque d'information et de connaissance de la nouvelle réglementation et de la perception de cette surtaxe ».

Dans le cadre de la célébration de la Grande Semaine, le gouvernement de Huila a annoncé qu'il organiserait un large éventail d'activités culturelles pour promouvoir le tourisme religieux dans la région. Selon l'administration départementale, la première activité aura lieu ce jeudi saint à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Neiva, où près de 100 artistes présenteront un gala lyrique à 20 heures.

Pour le Vendredi saint, l'opéra effectuera l'inspection de La Jagua dans la municipalité de Garzón à partir de 6h30 du soir.

Le gouvernement a également indiqué que, dans les municipalités de Neiva, Garzón et San Agustín, différentes expositions d'art et concerts seront organisés afin que les huilenses et les touristes puissent profiter du tourisme culturel et religieux du territoire de l'opita.

