Pâques : empêchez votre maison d'être cambriolée pendant que vous partez en voyage

Selon le dernier bulletin du Secrétariat du district pour la sécurité, la coexistence et la justice de Bogotá, les vols de maisons ont été réduits au cours des premiers mois de l'année. Par rapport à la même période en 2021, ce crime a diminué de 36,7 %, tandis qu'en 2022, il affichait une tendance à la baisse de 43,8 %.

Cependant, il convient de garder à l'esprit que la Semaine Sainte est la première longue pause de l'année, qui est utilisée par des milliers de personnes pour faire des voyages de repos ou des pèlerinages. Ensuite, vos maisons seront vides et des personnes peu scrupuleuses en profiteront pour entrer et emporter vos objets de valeur, ce qui augmentera le nombre et vous reviendrez du repos pour faire face à un mal de tête.

Pour éviter que cela ne vous arrive, il est utile de suivre quelques recommandations pour garder votre maison hors des mains des propriétaires d'appartements, qui attendent peut-être que vous téléchargiez leurs premières photos sur la plage pour agir.

La suggestion la plus évidente est de vérifier que vos portes et fenêtres sont bien fermées avant de voyager. Cela implique également de vérifier que les charnières sont en bon état, sans rouille ni usure. Si vous avez installé des barres, assurez-vous qu'elles restent rigides sous une pression modérée, comme une poussée ou un coup de pied. N'oubliez pas la porte ou la fenêtre de votre balcon ; il ne devrait pas y avoir de moyen d'ouvrir de l'extérieur. Décollez la clé de votre cadenas avant de partir ; cette erreur est plus courante que vous ne le pensez.

Une autre recommandation est de recommander votre maison à un membre de votre famille, à un ami ou à un voisin de confiance : demandez-lui de se promener de temps en temps pour s'assurer que rien d'étrange ne se produit. Si vous avez confiance avec le gardien de votre immeuble, vous pouvez également demander la même faveur. Une autre bonne option est de parler à la police de votre quadrant.

Une bonne idée est de laisser hors de vue vos objets de valeur, tels que les bijoux, les ordinateurs ou les consoles, loin du champ visuel des fenêtres ou des balcons. Utilisez des rideaux et rangez ces articles dans des placards, des tiroirs ou sous le matelas. Si vous avez accès à un coffre-fort, utilisez-le.

Une chose à garder à l'esprit est que certains vols de maison sont prévus : le délinquant reçoit l'information que vous ne serez pas à la maison et attendra le moment pour agir. Vérifiez que les bords extérieurs des portes et des fenêtres ne laissent aucune trace pouvant être laissée par les propriétaires d'appartements pour marquer les maisons idéales pour le vol. Prenez des photos, supprimez-les et signalez-les aux autorités.

La technologie peut également être votre alliée ou votre ennemi lorsqu'il s'agit de protéger vos biens et ceux de votre famille. Certains assistants numériques, tels qu'Alexa ou Google Home, vous permettent de programmer les lumières, les téléviseurs et les haut-parleurs de votre maison pour qu'ils s'allument à certains moments, donnant ainsi l'impression de l'extérieur qu'il y a des personnes dans la maison. Même si vous ne possédez pas ces assistants, vous pouvez configurer votre téléviseur ou votre équipement audio manuellement via l'option « minuterie ».

D'un autre côté, toutes les personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux n'ont pas de bonnes intentions. Pensez à ne pas alerter les criminels avec des publications qui annoncent quand et où vous allez voyager. Cette photo sur la plage peut attendre que vous et vos proches rentriez chez vous.

