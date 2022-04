Les raisons de l'effondrement de la route entre Bogota et Girardot et ses mesures correctives

Après l'effondrement de la route entre Bogotá et Girardot mardi soir 12 avril et tôt le matin du mercredi 13 avril, obligeant des dizaines de voyageurs à rester coincés dans leur véhicule pendant trois à quatre heures en attendant qu'ils permettent le passage, la concession Vía 40 Express a expliqué pourquoi la route s'est effondré, et a annoncé les nouvelles mesures qui seront prises pour faciliter la mobilité dans ce corridor routier.

Selon les explications données par Vía 40, 35 000 véhicules ont été mobilisés mardi, soit 15 000 de plus que les 20 000 qui transitent habituellement par l'autoroute, ce qui, en plus d'un accident près du péage de Chusacá à Soacha, dans lequel un véhicule de transport de soda a subi une panne et était sur le point de basculer et un en plus de la fermeture du tunnel de Sumapaz, en plus de la fermeture du tunnel de Sumapaz, dans le cadre de l'exécution du calendrier des travaux de construction de la troisième voie sur l'autoroute Bogotá -Girardot, a provoqué l'effondrement de la route.

Le secrétaire à la Mobilité, Jorge Godoy, a averti qu'outre les plus de 12 points d'intervention, qui affecteraient « de manière prévisible » la mobilité dans ces endroits, il y avait également le départ anticipé de milliers de voyageurs qui ont constaté que des véhicules de fret se déplaçaient également le long de la route, depuis la restriction pour ceux-ci était prévu à partir de mercredi.

« Les gens, parce qu'ils ont gagné mercredi, ont commencé à partir depuis mardi et se sont retrouvés avec des véhicules cargo, et la concession n'avait pas cessé de fonctionner non plus ; cela a généré ce chaos », a expliqué Godoy à El Tiempo.

Nouvelles mesures

La concession, afin de répondre aux problèmes sur la route, a activé le plan d'urgence, qui prévoit la suspension des fermetures nocturnes du tunnel de Sumapaz.

« Dans les derniers jours de la Semaine Sainte et jusqu'à la semaine prochaine, nous reprendrons les travaux à l'intérieur du tunnel Guillermo León Valencia, c'est-à-dire que ces nuits et à partir de ce soir, nous n'aurons pas de fermetures programmées », a annoncé Hernán Alarcón, directeur des opérations de la concession, via les réseaux sociaux.

Il a toutefois précisé qu'en raison de la complexité des travaux, la fermeture d'une voie se poursuivra en permanence, « seules les activités qui sont effectuées dans la voie fermée que nous avons habituellement à l'intérieur du tunnel pour terminer les travaux que nous avons développés ».

De même, la concession a également annoncé, dans un communiqué, qu'elle avait réduit les fronts de construction actifs depuis l'après-midi du 13 avril et que pour faciliter le trafic, des plans d'urgence sont en cours de mise en œuvre avec la police nationale pour permettre la mobilité des utilisateurs.

Pour sa part, le chef de la section Transit et Transport de Cundinamarca, le lieutenant-colonel Diego Edixon Mora Muñoz, a annoncé, par le biais d'une vidéo partagée sur Twitter, la restriction du fret pour les véhicules à partir de 3,4 tonnes, pendant la Semaine Sainte. Pour le jeudi saint, de 6 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, le vendredi n'appliquera pas cette mesure, le samedi, nous l'aurons de 12 heures à 11 heures du soir, se terminant le dimanche de 10 heures du matin à 11 heures du soir ».

Enfin, il a rappelé que pour le plan de retour, samedi et dimanche, une autre voie sera attribuée à travers le secteur de Nariz del Diablo, deux restant en direction de Bogotá et une seule en direction de Girardot.

« Le trafic est important samedi et dimanche, de Girardot à Bogotá. C'est pourquoi, dans le plan de retour, nous garantirons les deux voies menant à Bogota, sur tous les tronçons de la route. Il ne restera donc qu'une seule voie entre Bogotá et Girardot le samedi et le dimanche », a expliqué Alarcón.

