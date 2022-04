Le gouvernement national a annoncé une aide sociale dans le Chocó

Le ministre de l'Intérieur, Daniel Palacios, s'est rendu dans le département du Chocó pour présenter le solde de l'aide sociale qui a été fournie sur ce territoire. De même, à la suite de plaintes reçues des dirigeants locaux, un plan de travail conjoint a été établi entre différentes autorités pour améliorer les opérations dans la région, qui vise à réduire l'impact criminel des groupes armés qui harcèlent la population.

La visite du ministre Palacios n'était pas uniquement liée au paysage de la sécurité, puisque l'ordre du jour visait à mettre en œuvre un nouveau programme « Sacúdete » dans la municipalité de Condoto, Chocó, et à mettre en place diverses lois pour la promotion des infrastructures, tant dans la capitale que dans d'autres zones du département. De même, le service d'incendie de Quibdó et la police ont été aidés, afin d'étendre le pied de force.

En ce qui concerne la livraison du programme « Sacúdete », à Condoto, le ministre a souligné l'investissement de 1 623 millions de pesos pour la mise en œuvre du projet qui favorisera les habitants de cette juridiction dans leurs conditions sanitaires et sportives, bénéficiant à 12 663 personnes avec un espace multifonctionnel composé de toilettes publiques, de vestiaires, de sols et de tribunes.

Dans le même temps, l'accord a été signé pour le développement du parc de type 1 de la stratégie « Sacúdete » dans les municipalités de Curado et Cértegui, avec un investissement de 2,5 milliards de pesos, d'autre part, le centre administratif municipal de Canto de São Paulo, d'une valeur de 3,5 milliards de pesos, sera développé.

De même, Palacios a émis plusieurs chèques avec un investissement de près de 2 milliards de pesos, pour l'exécution de dotations technologiques et de projets productifs, ceci, pour le renforcement des communautés autochtones, en plus de fournir des crédits Icetex pardonnables aux jeunes de la région. En outre, un investissement de 428 millions de pesos a été fait pour renforcer les équipes du service d'incendie du ministère.

En ce qui concerne cette question, le ministre de l'Intérieur a ordonné le transfert de quatre éléments aquatiques, pour travailler sur les aspects de sécurité dans la région, déclarant : « Il a été ordonné que quatre éléments fluviaux de l'infanterie de marine situés à Turbo fassent leur mouvement pour faire leur présence dans l'Atrato River ici à Quibdó, pour générer une action offensive contre ces groupes criminels qui tentent de semer la peur dans la ville ».

Pendant ce temps, le représentant du gouvernement national a annoncé l'expansion de la flotte de la police, car plus de motos ont été livrées en plus de celles qui avaient été fournies après la mention de l'urgence sociale, a souligné Palacios : « Nous avons livré 15 motos supplémentaires aux 71 que nous avait déjà livré 12, qui avaient été remis à l'armée nationale. Nous avons fourni, de manière très importante, une capacité technologique telle qu'elle est ; une unité avec deux drones de la plus haute technologie, avec une capacité thermique, une capacité infrarouge et une capacité de nuit pour pouvoir surveiller le comportement de ces criminels depuis les airs. »

Enfin, il y avait une situation délicate concernant l'utilisation de mineurs par des organisations criminelles, puisqu'ils étaient instrumentalisés pour l'exécution d'actions criminelles, a affirmé le ministre : « Nous dénonçons aux structures criminelles qui ont mis en place une pratique d'instrumentalisation des mineurs de moins de 14 ans ans, à distribuer des brochures et à collaborer à des activités d'extorsion, car il s'agit d'une violation des droits de l'homme et d'une pratique du Gulf Clan et de Los Mexicanos. »

Il est important de noter qu'il y a quelques jours, Richard Moreno, coordinateur du Conseil national pour la paix afro-colombienne (CONPA), a déclaré que la position du ministre de l'Intérieur était discriminatoire et raciste, car il n'avait pas reconnu la situation réelle à laquelle se trouvait le ministère.

