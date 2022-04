La baisse des cas de covid-19 se poursuit en Colombie ce 14 avril

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Le ministère de la Santé a annoncé le 14 avril 2022 qu'il y avait 264 nouveaux cas de covid-19 en Colombie. Au cours des dernières 24 heures, 21 949 tests ont été traités, dont 7 963 sont des PCR et 13 986 des antigènes.

Le rapport indique également que quatre Colombiens sont morts de la maladie le dernier jour. De cette manière, le pays atteint un total de 139 670 décès dus au virus depuis le début de la pandémie.

En cumulant tous les chiffres, la Colombie a atteint un total de 6 086 233 infections, dont 3 388 cas actifs et 5 919 385 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre la maladie.

Il existe 167 conglomérats dans le pays. Les territoires sont : Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogota, Bogota, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar, Choco, Cordoue, Cundinamarca, Guainia Guaviare, Huila, La Guajira, Putumayo, Quindio, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés.

Voici comment se déroule la vaccination dans le pays

Le dernier rapport du ministère de la Santé indique également qu'à 11 h 59 le mardi 12 avril 2022, un total de 81 874 940 doses du vaccin contre la covid-19 avaient déjà été appliquées en Colombie.

Selon le même rapport, le nombre de Colombiens bénéficiant du calendrier de vaccination complet, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu les deux doses du biologique, s'élève actuellement à 28 763 684 personnes, tandis que 6 391 766 personnes ont été vaccinées avec des doses uniques. De même, 10 973 215 doses de rappel ont été appliquées.

De même, au cours du dernier jour, 84 622 vaccins au total ont été appliqués, dont 22 543 étaient destinés à la deuxième injection, tandis que 3 232 autres étaient à dose unique.

Pendant la Semaine Sainte, on prévoit qu'en Colombie, 8 326 792 véhicules circuleront le long des principaux couloirs routiers du pays, 2 658 493 citoyens voyageront dans des bus interdépartementaux et 1 983 950 touristes seront transportés par avion. Parmi ces millions de personnes, un pourcentage important préfère passer des vacances dans des endroits au climat chaud, où le soleil est plus fort et où, en raison du type de vêtements, la peau est plus exposée.

L'exposition prolongée et non protégée aux rayons du soleil, que ce soit pour des raisons récréatives ou professionnelles, augmente le risque de développer un cancer de la peau et d'autres maladies. Dans cette optique, le ministère de la Santé a rappelé certaines mesures préventives contre l'émergence de la variabilité climatique que traverse le pays.

Voici quelques-unes des recommandations de MinSalud pour prendre soin de la peau et éviter les coups de soleil ou le cancer :

- Évitez l'exposition directe au soleil, notamment entre 9 h et 16 h, car c'est la période pendant laquelle le rayonnement solaire est le plus intense.

- Hydratez-vous constamment, consommez de l'eau de préférence

- Portez des vêtements qui protègent les bras et les jambes, ainsi que le cou et les oreilles, à savoir des vêtements à manches longues, des pantalons longs et un chapeau à larges bords.

- Si la journée est très chaude et que vous préférez porter des vêtements sans manches, appliquez suffisamment de crème solaire sur les zones exposées et répulsif si vous vous trouvez dans une zone avec des moustiques, utilisez des parapluies et de l'ombre offerts par les arbres, les maisons ou les bâtiments pour vous protéger du soleil.

- Utilisez des lunettes de soleil dotées de filtres bloquant les rayons ultraviolets.

- Utilisez un écran solaire avec un FPS supérieur à 30, gardez à l'esprit que l'écran solaire est plus efficace si vous l'appliquez une demi-heure avant l'exposition au soleil et que vous l'appliquez à nouveau tous les quatre

Outre les soins à apporter à la peau, les autorités ont rappelé qu'il est important de veiller à ce que vous preniez soin de vous. À cet égard, des recommandations ont été émises pour prévenir la propagation de la covid-19 et des maladies transmises par les moustiques et les aliments. En outre, les citoyens, les autorités nationales et locales et le personnel de transport ont été invités à prendre des mesures pour prévenir les accidents de la route.

CONTINUEZ À LIRE :