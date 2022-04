Tomate Barraza et sa fille Gaela font du travail social et le chanteur est ému : « Je suis désolé de ne pas aider tout le monde »

'Tomate' Barraza et sa fille Gaela Barraza étaient ce mercredi 13 mars dans le programme En Boca de Todos à présentent la séquence « Te compro todito » où les deux sont descendus dans la rue pour aider financièrement les personnes à faible revenu qui travaillent en vendant des bonbons ou des produits.

La chanteuse et la gagnante de Miss Pérou La Pre 2022 étaient dans le quartier de San Miguel et distribuaient un peu d'argent qui fait couler les larmes à ceux qui ont bénéficié. Comme on peut le voir dans la vidéo, la jeune mannequin a donné un peu de son pourboire dans le cadre du don.

Cela a sans aucun doute ému l'autre radiodiffuseur et il n'a pas hésité à remercier la production de l'émission de l'avoir appelé à participer à cette séquence et surtout avec sa fille.

« Nous tenons à vous remercier (à En Boca de Todos). Nous sommes définitivement un instrument pour atteindre les personnes qui en ont vraiment besoin. Je remercie la production du programme de nous avoir appelés », a déclaré Carlos Barraza très ému après avoir vu le résumé de son travail social.

Elle a également souligné la compagnie de l'adolescente de 14 ans et a regretté de ne pas pouvoir aider plus de monde. « Moi, mon père et mon grand-père m'avons appris que l'aumône nous libère du péché. Je suis fier de la qualité de Gaela pour m'accompagner dans ces choses. Je suis désolé de ne pas pouvoir aider tout le monde. »

Pour sa part, Gaela Barraza a remercié ses parents Carlos Barraza et Danuska Zapata de lui avoir permis de participer à ce travail social et pour les opportunités qu'ils lui offrent d'étudier et ses goûts personnels. Il a même fait l'éloge de son père pour le grand sens de l'aide qu'il a.

« Pour remercier la vie et mes parents pour toutes les opportunités qu'ils m'offrent d'étudier et d'être ici afin que je puisse aider ceux qui n'ont pas les mêmes ressources que les autres. Merci à mon père parce que c'est un homme très guerrier et pour tout ce qu'il m'a appris. Il a un très beau cœur », a-t-elle dit.

Gaela Barraza et Tomate Barraza exercent un travail social. VIDÉO : America TV

