Migrations : les voyageurs se sont réveillés pour traiter et obtenir des passeports d'urgence

Les voyageurs se sont réveillés en dehors des migrations | VIDEO : América Tv

Des centaines de voyageurs désespérés se sont réveillés devant le siège de la Surintendance nationale des migrations pour pouvoir traiter et obtenir leur passeports biométriques péruviens qui leur permet de quitter le pays et de profiter des vacances de Pâques sans problème.

L'absence de passeports et les défaillances du système d'impression de ce document ont empêché plus de 100 personnes d'embarquer lundi dernier, le 11 avril. leurs vols et payer plusieurs milliers de dollars pour reprogrammer vos billets et ne pas les perdre.

À cette occasion, le Bureau de l'immigration n'assiste qu'aux rendez-vous prévus et aux voyageurs voyageant dans les prochaines 48 heures, sinon il ne répondra pas à la demande.

Selon le journaliste d'América Noticias, certaines personnes ont passé la nuit devant le siège de Breña pour être les premières à être vues, mais certains voyageurs se sont plaints hier du retard dans la délivrance du passeport, car après avoir terminé la procédure, ils doivent attendre jusqu'à cinq heures pour la remise des le document. Beaucoup doivent même courir avec leurs bagages jusqu'à l'aéroport pour ne pas manquer leur vol.

De longues files d'attente à l'étranger pour les migrations | VIDEO : América TV

Lors d'une visite des extérieurs de Migraciones, des dizaines de personnes handicapées ont également été vues, avec leurs jeunes enfants et des adultes plus âgés attendant assis et serrant dans leurs bras des couvertures qui les abritent car depuis quelques jours la température à Lima a considérablement baissé, surtout tôt le matin.

Par rapport à hier, aujourd'hui, l'admission a été faite calmement et en douceur, mais les plaintes concernent le retard des soins lorsque l'on se trouve à l'intérieur des locaux.

À l'aéroport Jorge Chávez, la situation est plus calme et la procédure se déroule normalement, mais certaines personnes sont référées au bureau du centre commercial Plaza Bellavista pour la remise du document, ce qui gêne les utilisateurs.

ILS PARTICIPERONT À PÂQUES

Dans une nouvelle déclaration, Migraciones a indiqué que « afin d'offrir de meilleures facilités à ceux qui ont besoin de traiter leurs passeports, il a été convenu que le agence décentralisée del Jockey Plaza participera ce jeudi et vendredi saint. L'attention sera accordée à ces endroits de 8 h 00 à 17 h 00 pour les citoyens qui ont besoin de leur passeport parce qu'ils doivent quitter le pays dans les prochaines 48 heures. »

Ils ajoutent que l'agence Mall Plaza Bellavista s'occupera des cas qui seront renvoyés par le bureau des migrations de l'aéroport Jorge Chávez. « C'est pour ceux qui traitent leur passeport 24 heures avant leur vol prévu. »

En outre, ils font valoir que « Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM et Air France ont été en mesure de fournir des installations pour rééchelonnement des vols sans paiement de frais et de frais supplémentaires ».

« C'est ainsi que les passagers qui ont été affectés ces derniers jours par le retard dans l'obtention d'un passeport électronique sont pris en charge », indique le communiqué.

« Il est également géré avec l'Association des compagnies de transport aérien international - AETAI et avec chacune des 25 compagnies aériennes internationales qui ont un point de départ dans notre pays pour fournir des installations à ceux qui en ont besoin »

CONTINUEZ À LIRE