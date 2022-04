L'Uruguay figure parmi les 25 premiers pays en termes de sûreté et de sécurité

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

L'Uruguay est entré dans le classement des 40 meilleurs citoyens du monde, selon une liste établie par CS Global Partners, la société anglaise de marketing et de conseil, également spécialisée dans les solutions de résidence et de citoyenneté par investissement.

L'entreprise génère le World Citizenship Report, qui évalue 187 pays à travers le monde. Selon Nueva Majoridad Uruguay, un centre d'étude dédié à l'étude et à l'analyse sociopolitiques, la satisfaction, l'attractivité et la qualité de vie rapportées lors de leur vie sont prises en compte.

C'est ainsi que l'Uruguay a atteint 72,3 points, tout comme des pays comme la Roumanie, et a atteint le 39e rang en moyenne toutes catégories confondues. Dans les pays d'Amérique latine, il est arrivé en deuxième position, après le Chili qui a marqué 75,1 points. Ce dernier s'est classé 33e au classement mondial.

Les scores sont calculés en fonction de cinq caractéristiques : la sûreté et la sécurité, les opportunités économiques, la qualité de vie, la mobilité mondiale et la liberté financière. En ce sens, bien que l'Uruguay se classe parmi les 50 premiers, il obtient le plus de points dans le pilier « sécurité et protection ». Là-bas, il s'est classé 25e dans le monde et est le premier en Amérique latine.

Plus précisément dans le cadre de la « sûreté et sécurité », la capacité que chaque pays offre dans ces paramètres est mesurée, à la fois au niveau individuel de chaque citoyen et dans des situations de conflit général. Avec un score de 81,9, l'Uruguay est arrivé à la 25e place et au premier rang de son continent.

Au-dessus de l'Uruguay se trouvait Saint-Marin, avec 82,4 points et, en dessous, Monaco, avec 81,8. Dans le même temps, le prochain pays d'Amérique latine à figurer dans le classement est le Costa Rica, au 30e rang avec 78,5 points et le Chili, à la 41e place avec 74,8 points. La première, mondiale, est l'Islande avec 96,2 points.

Quant aux « opportunités économiques », l'Uruguay a atteint 63,5 points, se classant à la 47e place. Cette fonctionnalité évalue la capacité de chaque pays à étendre la richesse, le confort matériel et d'autres avantages, l'une des clés d'une économie forte, à tous ses citoyens.

Au niveau régional, la « Suisse d'Amérique » est le troisième pays le plus attractif dans cette région. Avant lui, le Chili, à la 27e place avec 70,5 points, et le Mexique, à la 42e place avec 64,9 points. Au niveau mondial, le score le plus élevé a été enregistré à Singapour, avec 84,8 points.

En ce qui concerne la qualité de vie, c'est l'un des pires scores de l'Uruguay. L'entreprise mesure et calcule la capacité d'un pays à offrir à ses citoyens une qualité de vie élevée sur les plans physique, économique, culturel, social et éducatif.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

Dans cette catégorie, le pays a marqué 73,6 points, se classant 53e. Il est entouré par le Monténégro, avec 73,8 points, et le Kazakhstan, avec 73,1 points. Au niveau latino-américain, il est classé numéro quatre, derrière le Chili, avec 77,7 points, l'Argentine, avec 78,8 points, et le Costa Rica, avec 73,9 points. Pour sa part, la Suisse a pris la première place mondiale avec 92 points.

La mobilité mondiale mesure le nombre de pays auxquels les citoyens peuvent accéder sans visa. Cette catégorie est la deuxième dans laquelle l'Uruguay a obtenu le meilleur score au monde. Avec 72,9 points, il occupait la 29e place entre le Mexique, avec 74,6, et Mauricio, avec 72,6.

À l'échelle mondiale, le pays ayant le meilleur accès aux autres pays est le Japon, qui a obtenu 91,4 points. Parmi les entreprises latino-américaines, au-dessus de l'Uruguay, figurent le Chili, avec 82,6, l'Argentine avec 78,8 et le Brésil avec 76,3.

Enfin, en termes de liberté financière, l'Uruguay a marqué 66,3 points, ce qui serait son score le plus bas dans toutes les catégories. Il apparaît, dans le monde entier, à la 36e place. Cela tient compte de la capacité de chaque pays à fournir un cadre réglementaire favorable et stable pour l'enregistrement et la performance des entreprises et la détention d'actifs personnels et commerciaux.

L'Uruguay est ainsi le deuxième pays latino-américain dans cette catégorie, derrière le Chili, qui occupe la 27e place mondiale avec 69,8 points. La Nouvelle-Zélande possède la plus grande liberté financière du monde, avec 87,4 points.

