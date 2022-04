Le Congrès a approuvé la formation d'une commission d'enquête sur les décès survenus lors des manifestations d'avril

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

Une nouvelle commission au Congrès de la République. Mardi 12 avril au soir, la session plénière du Parlement a approuvé la formation d'une commission d'enquête multipartite qui cherchera à déterminer les responsabilités politiques, pénales et administratives possibles pour les décès survenus lors des manifestations qui ont débuté le 28 mars.

C'est la Popular Renewal Bank qui a présenté la motion pour l'ordre du jour 2348, qui a obtenu 65 voix pour, 38 contre et zéro abstention.

Ce comité sera composé d'au moins cinq membres et disposera d'un délai de 90 jours ouvrables pour préparer et soumettre son rapport final.

MONTOYA DÉFEND LA COMMISSION

Le membre du Congrès Jorge Montoya (Renouveau populaire) a soutenu la motion et a souligné que les manifestations citoyennes avaient commencé avec la grève des transporteurs de marchandises - à laquelle les agriculteurs et les transporteurs se sont joints. Il a assuré que ce n'était pas seulement à cause de la hausse des carburants et des engrais, mais aussi à cause de l'indifférence du gouvernement actuel pour résoudre les demandes populaires.

En outre, il a fait valoir qu'il était nécessaire de créer ce groupe de travail multipartite et de disposer de pouvoirs d'enquête. Il a également fait valoir que cela devrait être de 90 jours civils et non de 60, comme l'ont demandé certains parlementaires, car il s'agit d'une enquête qui comprend plusieurs régions du pays, où ils se rendront pour recueillir des témoignages.

DÉBAT

De leur côté, la députée non groupée Susel Paredes Piqué et son collègue Edwin Martínez (Action populaire) ont convenu que cette enquête soit menée par un groupe de travail de la Commission d'audit.

Pendant ce temps, la parlementaire Ruth Luque (Ensemble pour le Pérou) a déclaré que le ministre de l'Intérieur devrait comparaître devant la session plénière pour expliquer la mort de ces compatriotes.

À son tour, la législatrice au pouvoir, Katy Ugarte (Pérou libre), a proposé que l'enquête touche ceux qui ont promu des manifestations, des arrêts et des barrages routiers dans différentes circonscriptions du pays.

DÉCÈS LORS DE MANIFESTATIONS

Il convient de noter que samedi soir, le 2 avril, le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, a confirmé la mort de quatre citoyens, mais a déclaré que cela ne s'était pas produit à la suite d'affrontements avec la PNP. « Il y a quatre morts, un qui est mort parce qu'on n'a pas pu l'aider, se rendait à l'hôpital ; un enfant qui tombe sur le pont, et deux dans des accidents de la circulation, ils sont percutés par les mêmes véhicules qui étaient en grève, il n'y a rien eu d'autre, il y en a quatre », a-t-il dit.

Deux autres décès ont été enregistrés les 5 et 6 avril. Dans le premier cas, à Huánuco, un garçon de 18 ans identifié comme Alexander Trujillo Nolasco a perdu la vie après avoir prétendument été touché à la tête par un obus de gaz lacrymogène. Le lendemain à Ica, Yhony Quinto Contreras, un garçon de 24 ans, est décédé après avoir été touché par un projectile à la tête.

CONDOLE DU PRÉSIDENT CASTILLO

Le 7 avril, le président Pedro Castillo a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées lors des manifestations enregistrées ces derniers jours.

S'exprimant devant le quatrième Conseil des ministres décentralisé, à Huancayo, dans la région de Junín, le président a déclaré que « nous allons jeter les bases qu'au Pérou, la liberté de manifester et de manifester doit être un droit » et que les dirigeants ne doivent jamais être persécutés.

« Tout comme il y a des collègues qui manifestent aujourd'hui, comme la CGTP, les enseignants, les dirigeants ont les rues et les places ouvertes pour manifester parce que c'est ça la démocratie », a-t-il dit.

