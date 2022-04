Google investira 9,5 milliards de dollars cette année dans des bureaux et des centres de données et créera 12 000 emplois aux États-Unis

Le géant de l'Internet Google a annoncé mercredi qu'en 2022, il investira 9,5 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis, ce qui devrait contribuer à la création de 12 000 nouveaux emplois à temps plein.

Dans un article de blog d'entreprise, le PDG de Google et sa société mère, Alphabet, Sundar Pichai, ont également assuré qu'en plus de 12 000 emplois chez Google, les investissements créeront également des milliers d'emplois parmi ses fournisseurs et partenaires.

Selon une nouvelle étude publiée mercredi par le Bay Area Council Economic Institute, la création d'un emploi dans une entreprise de haute technologie génère plus de quatre emplois supplémentaires dans l'économie locale.

L'entreprise a admis qu'il peut sembler « contre-intuitif » d'investir dans des espaces physiques maintenant que l'engagement envers le travail à distance est croissant, mais a assuré qu'il est « plus important que jamais » de disposer d'installations modernes qui conduisent à de meilleurs produits, à une meilleure qualité de vie pour les employés et à des communautés.

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

Les bureaux et les centres de données de Google fournissent « des points d'ancrage vitaux pour les communautés locales et nous aident à contribuer à leurs économies », ajoute le communiqué.

La société du moteur de recherche Internet le plus utilisé au monde ouvrira de nouveaux bureaux à Atlanta, en Géorgie, et continuera d'investir dans ses installations au Texas, au Tennessee, en Virginie, en Oklahoma, en Iowa, au Nebraska, à New York, au Colorado et en Californie.

Dans son communiqué de presse, la société déclare qu'elle s'efforce de faire en sorte que ses bureaux et centres de données fonctionnent à l'énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'ici 2030, alors qu'elle cherche à établir de nouvelles normes pour la conception de bâtiments écologiques.

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

Au cours des cinq dernières années, Google a investi plus de 37 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données répartis dans 26 États américains, créant ainsi plus de 40 000 emplois à temps plein. Cela s'ajoute aux plus de 40 milliards de dollars en recherche et développement investis dans le pays entre 2020 et 2021.

Le rapport d'aujourd'hui a également publié un rapport d'impact économique pour 2021, sur la contribution plus large de Google à l'économie. Il reflète une contribution de 617 milliards de dollars en activité économique à des millions d'entreprises, d'organisations à but non lucratif, de créateurs, de développeurs et d'éditeurs américains l'année dernière.

« Nous continuons également à aider les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie d'aujourd'hui, depuis notre rôle en tant que membre fondateur du Central Michigan Innovation District de Detroit jusqu'à notre Google Career Certificate Fund de 100 millions de dollars, un nouveau modèle financier pour aider les gens à accéder à l'éducation et à accéder au numérique compétences », poursuit-il.

(Avec des informations d'EFE)

Continuez à lire :