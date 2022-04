Après presque deux ans de séparation, Arturo Peniche et sa femme sont sur la voie de la réconciliation

C'est en 2020 qu'Arturo Peniche a fait sensation dans le public en révélant qu'il s'était séparé de sa femme Gabriela Ortiz après un mariage de près de 40 ans. L'acteur a fait l'annonce surprise lors de l'interview qu'il a accordée à la journaliste Mara Patricia Castañeda pour sa chaîne En casa de Mara et a immédiatement choqué son public, qui a considéré son mariage comme un exemple d'union dans le divertissement mexicain.

Ensuite, l'acteur de feuilletons comme Maria Mercedes a expliqué qu'il s'était soudainement senti sous-évalué dans son mariage et qu'il « ne comprenait plus » avec la mère de ses deux enfants. Il a donc décidé de quitter le domicile familial, bien qu'il n'ait pas évoqué la possibilité de divorce, laissant ouverte le possibilité de réconciliation.

« J'espère que cette séparation est temporaire avec Gaby, nous sommes en train d'ajuster les choses, elle est chez elle et je suis dans la mienne (...) J'adore, j'aime beaucoup ma femme, je ne pouvais tout simplement pas m'adapter à certains besoins qu'elle a et elle ne savait pas comment s'adapter à certains besoins que j'ai et dont nous parlons », a-t-il déclaré peu de temps après pour le programme Sale the sun.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

Depuis un an et sept mois, l'acteur a eu diverses approches avec sa femme, sans retour formel avec la femme qu'il a rejoint en mariage à l'âge de de 20.

En avril 2021, Peniche a assuré qu'il ne reconquérait pas sa femme, mais qu'il cultivait l'amour qu'ils recherchaient depuis près de quatre décennies. « Je vais vous dire quelque chose, quelqu'un a dit que je reconquérais ma femme, je veux vous dire que vous n'avez rien à reconquérir, vous devez en prendre soin, vous devez l'apaiser, vous devez l'aimer et les changements qui ont eu lieu dans mon mariage ont été assez importants, où elle et je suis en train de mûrir », a-t-elle déclaré à TvNotas.

Le père du chauffeur et acteur Brandon Peniche a alors déclaré que pour lui, la séparation est une étape importante de sa vie que la plupart des couples doivent traverser, surtout s'ils sont ensemble depuis trop longtemps. En plus de l'affection et de l'amour qu'il éprouve pour sa femme, l'acteur de La indomable a avoué que sa famille devait faire beaucoup et le nombre d'expériences qu'ils ont vécues ensemble.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

« Je pense que tous les mariages dans la vie ont des réajustements et bon, c'était à mon tour aussi. Tant d'années de mariage, 39 ans de mariage, avec deux enfants, trois petits-enfants, qu'ils nous ont donné la continuité de l'être et le bonheur d'être, alors pourquoi ne pas en profiter et passer à autre chose », a-t-il expliqué alors.

Maintenant, un an et sept mois après leur séparation, c'est Brandon Peniche, fils de l'acteur vétéran, qui a assisté en tant qu'invité à l'émission Hoy, où il a découvert que ses parents sont tellement engagés dans leurs retrouvailles qu'ils se sont lancés dans un voyage de réconciliation.

« En ce moment ils voyagent, ils vont bien, ils sont là », a-t-il dit. Brandon, qui jusqu'à il y a quelques mois faisait partie des rangs de TV Azteca pour annoncer plus tard son retour à Televisa, a partagé que la séparation de ses parents les a aidés à mûrir à la fois individuellement et en couple.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

« Je pense que cela les a renforcés en tant qu'êtres humains, je pense que cela les a beaucoup aidés à mûrir et je pense que le fait d'être seul et de pouvoir penser à tout pendant un certain temps, des moments difficiles sont venus pour tout le monde et je pense que cela a également beaucoup affecté. Aujourd'hui, les voir ensemble ou séparément me donne de la joie », a-t-il déclaré à propos de la crise sanitaire liée à la COVID-19, au plus fort de laquelle Arturo Peniche et Gaby Ortiz se sont séparés au Mexique, mi-2020.

