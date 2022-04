Acapulco Shore 9 chapitre 13 : Karime Pindter et Fer Moreno se sont enfermés dans le bureau

Vers sa grande finale de saison, Acapulco Shore 9 a créé le chapitre 13 intitulé Arriba Cartagena, où la famille la plus controversée de MTV et Paramount + a enfin découvert les rues les plus populaires de Colombie. Malgré cela, le début a montré que Rocío et Santiago ont fait la paix après le moment scandaleux où il s'est battu contre Joseph pour son amour.

« Si je tenais compte du fait que, eh bien, je ne sais pas, nous pourrions avoir une relation plus amusante. Ça me dérange, eh bien je ne vais pas être toxique... », a déclaré la tapathie au natif de Mexico, avant qu'il ne propose « d'arrêter d'être un dossier » et qu'ils se soient vraiment saoulés.

Dans le même temps, mais dans une autre partie de la grande maison, Maria a annoncé qu'elle se retirerait de ses vacances malgré le peu de temps pour entrer - son séjour dans la maison a été très mal accueilli par les fans de téléréalité.

María se fue de la casa (Foto: MTV)

« Ce que je retiens de ces vacances, c'est : que je ne devrais pas prendre guaro, que je ne devrais pas entrer dans des relations et que je veux vraiment retourner à d'autres vacances », a déclaré Maria alors que tout le monde la virait très superficiellement, étant même Fer Moreno, l'un de ses rares amis, qui a dit qu'elle n'était pas un élément clé de la saison et que peut-être je ne devrais pas être dans la saison 10 : « Je te jure que je m'entends très bien avec Maria et oui elle va me manquer un peu mais à part moi le net je ne pense pas que quelqu'un, pas vous (le public) va la manquer ».

« Tout prétexte est bon pour s'emparer de la péda », a déclaré Karime juste avant d'entamer une « fête inutile » à bord d'un yacht, à l'occasion du départ de Maria. Ils sont arrivés sur une nouvelle plage et la rumba a commencé : le Chili a officialisé ses fiançailles avec Nati Peláez, Pindter a mis fin à sa relation avec Alba après un jour -comme promis-, Fer Moreno pleurait d'amitié avec les sexibajitas à côté de Carlos, Altafulla a raconté Jacky pour le valoriser parce qu'il était plus qu'une paire d'yeux verts et Santiago a fait boire Rocío.

"Chile" y Nati formalizaron su relación (Foto: MTV)

Pendant que Rocío vomissait, Santiago faisait la fête et riait, c'est pourquoi les hommes de la maison, dont José et Beni, étaient agacés par l'attitude de « vengeance » de l'influenceur. Les boissons semblent avoir été transmises à la plupart des femmes, car sur le chemin du retour à la maison, Moreno a commencé à pleurer à cause de la perte de son amitié avec Jacky, alors Beni lui a demandé de venir lui parler :

« Vous faites toujours la même chose que vous ne feriez pas dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne comprends pas ce que tu veux, l'enlever (à Altafulla), tatouer ton nom sur mon visage. Je suis là, j'ai toujours été là », a dit Ramirez à Fer lorsqu'elle vient de demander un câlin, ce à quoi elle a bel et bien accepté mais à la condition que ce ne soit que pour 10 secondes. Alba pour sa part essayait juste de prendre son état alcoolique, voyant ce qui s'est passé avec le groupe d'amis qui, pendant la saison 8, a provoqué une fureur sur les réseaux sociaux.

La famille Shore est arrivée à Carthagène avec une grande surprise : Isa Castro est revenue pour assister à la grande fête finale. Bien que ce soit un séjour amusant, la nuit sur un disque a fait perdre à José sa chance de « couronner » avec Fer, bien que cela ait presque provoqué une bagarre avec Carlos. Les deux garçons ont perdu mais Karime a gagné : « Ta perte, mon gain » c'est ainsi que La Matrioska et Moreno se sont enfermés dans le bureau, après une grande querelle.

