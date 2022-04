La stigmatisation et la discrimination à l'encontre d'une grande partie des habitants du quartier de Santa Fe, dans le centre de Bogotá, un secteur dans lequel résident les habitants des rues, déplacés par la violence dans les territoires, les travailleurs du sexe (hommes et femmes) et les récupérateurs, ainsi que les vendeurs informels, sont quelques-uns des principaux problèmes qui ont été dissipés par une initiative mettant en vedette plusieurs filles du secteur, grâce au travail de l'influenceuse « Amara qua linda » et du mannequin María Camila Sotelo.

Le seul but de sa visite dans ce secteur de la capitale était de rencontrer un groupe de filles pour socialiser un instant sur les problèmes qui les affligent quotidiennement et les opportunités qu'elles ont eues en termes d'éducation, de culture et de travail pour leurs mères.

De même, les deux influenceurs ont transformé leurs rêves de modèles pour les plus petits en réalité, car ils ont tous deux pris soin de mettre en place un podium pour en faire des reines de beauté, des présentatrices et des chanteuses pour une journée ; même, et selon les deux personnalités, trois filles de cette région ont été sélectionnées pour participer à un enfant où, en outre, ils auront l'opportunité de représenter la Colombie à l'étranger.

Cette petite exposition, soutenue par l'Armée nationale, des entreprises du secteur privé et la communauté du quartier de Santafe elle-même, représentait également un « symbole de l'union et de l'autonomisation des femmes » par le fait de réaliser « leurs rêves, leurs rêves de briller », comme indiqué dans un communiqué à la suite du événement qui s'est tenu ce week-end.

De même, les dirigeants du quartier ont accompagné le groupe de mineurs qui ont participé au défilé, qui a également été animé par plusieurs spectacles de danse.

D'autre part, il convient de mentionner qu'Amara et son frère, Ami Rodríguez, continuent de créer du contenu pour les réseaux sociaux malgré le fait que l'influenceur avait prévenu de sa retraite des réseaux sociaux fin 2021.

À cette époque, le jeune homme a partagé de nombreuses photos et vidéos en compagnie de son frère cadet, Aladin, qui souffre d'un léger retard neurodéveloppemental qui l'empêche de parler clairement. Les moqueries et les attaques constantes contre le mineur ont suscité un fort rejet de la part du créateur numérique qui a menacé de se retirer des réseaux sociaux.

« Je pense que la meilleure chose en ce moment, je ne sais pas si c'est une décision précipitée ou autre, mais c'est ce que je ressens en ce moment dans mon petit cœur parce que je me sens très écrasé, c'est de m'éloigner des médias sociaux à nouveau et d'aller en thérapie ou quelque chose pour surmonter cela et passer ce cycle », a déclaré Rodríguez à travers son Compte Instagram, alors qu'il a été essuyé des larmes.

Cependant, il a donné à ses fans une certaine tranquillité d'esprit et a déclaré que la décision de quitter les réseaux sociaux serait temporaire, alors qu'il clarifie mieux ses idées, assimile la situation et, en compagnie de sa famille, dont fait partie sa sœur, Amara que linda, ils trouvent des solutions à ce type de malheurs qui, selon lui, sont de plus en plus répétitifs.

Par la suite, Ami Rodriguez a réactivé ses réseaux sociaux, notamment Instagram, où elle compte actuellement plus de quatre millions d'abonnés. Il n'a même pas hésité à partager à nouveau des vidéos en compagnie de son petit frère, le temps de Noël étant la dernière fois qu'il a mis en ligne un enregistrement montrant sa grâce et son humour blanc.

