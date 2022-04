Ils offrent une récompense allant jusqu'à 50 millions de dollars pour les responsables du meurtre d'un fan américain

Il y a quelques jours, le meurtre d'un fan d'Amérique a été enregistré dans l'est de Cali. Selon les rapports des autorités, les événements ont été enregistrés dans un parc du quartier de Desepaz.

Face à cette situation, le bureau du maire de Cali a annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 50 millions de pesos pour des informations permettant d'identifier et de capturer les responsables.

De même, le bureau du maire a indiqué qu'à la fin d'une réunion entre de hauts responsables du ministère public, de la police nationale, de la CTI, des membres des barreaux locaux et des secrétariats de la sécurité et de la justice, de la paix et de la culture citoyenne et des sports et loisirs, il a été déterminé que des progrès seraient réalisés dans la clarification de cet homicide d'un amateur de 35 ans.

En outre, « les travaux se poursuivront pour la construction d'un véritable quartier social qui respecte la vie et permettra aux fans de ce sport de profiter du spectacle du football dans la paix et la tranquillité », a déclaré le bureau du maire de Cali.

« Nous n'allons permettre aucun conflit entre les barreaux des équipes de Valle del Cauca et de la ville de Cali », a déclaré le secrétaire à la sécurité et à la justice de Cali.

Le responsable du portefeuille a également exhorté tous les membres des barreaux des équipes locales à réfléchir pendant la Semaine Sainte à la valeur de la vie et au respect de la différence : « Cela ne vaut pas un chiffon plus qu'une vie. Nous n'épargnerons aucun effort pour protéger tous les citoyens et promouvoir la paix et la coexistence à Santiago de Cali », a ajouté Carlos Soler.

Le meurtre du fan américain dans l'est de Cali

Selon les médias locaux, l'homicide du fan américain a été enregistré le 7 avril.

Diego Fernando Rubiano, 35 ans, était avec d'autres fans de cette équipe de football dans un parc du quartier de Desepaz. Apparemment, il y avait une trentaine de personnes qui partageaient dans l'espace public.

Ces personnes ont été surprises par deux hommes qui conduisaient des motos. Apparemment, les sujets sont venus au parc et ont ouvert le feu sans un mot. Au milieu de la fusillade, Diego Fernando Rubiano est celui qui a apparemment reçu le plus de blessures par balle, ce qui a entraîné sa mort.

Selon les premières versions livrées par les autorités locales, il s'agirait d'un différend entre les supporters de deux équipes au sujet du vol de drapeaux ou de « chiffons ».

