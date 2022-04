Daniel Quintero va faire l'objet d'une enquête pour implication présumée en politique

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Pour différentes positions politiques via son compte Twitter, ainsi que pour certaines réponses qui indiqueraient une faveur au candidat actuel pour le Pacte historique, Gustavo Petro, le conseiller du parti du Centre démocratique, Simon Molina, a déposé une plainte auprès du Bureau contre Daniel Quintero, actuel maire de Medellín.

Le conseiller a remis un document au ministère public qui consiste en des captures d'écran des réseaux de Quintero ainsi que des compilations de ses propos à différents médias.

L'une des annexes clés du procès de Molina est une photographie du maire affichant l'une des cartes des dernières élections législatives du 13 mars dans laquelle, apparemment, le président aurait « chanté » son vote pour les coalitions gauchistes qui se sont rendues aux urnes.

La plainte du conseiller n'est pas la première concernant la position de Quintero ; auparavant, des plaintes ont été soulevées pour attirer l'attention du bureau du procureur général sur les différentes manifestations du maire en faveur de différents mouvements de gauche.

Interrogé sur les raisons qui ont motivé la demande au ministère public, Molina a déclaré à El Nuevo Siglo :

« Il me semble qu'il agit de manière inappropriée et qu'il participe clairement à la politique en faveur de la campagne de Gustavo Petro. En outre, de nombreuses plaintes ont été déposées par des entrepreneurs, par des fonctionnaires mis à disposition depuis la campagne Quintero et avec des ressources publiques. »

Dans le document déposé auprès de l'organisme de recherche, le conseiller Molina a expliqué les raisons pour lesquelles il demande que le premier président de Medellín fasse l'objet d'une enquête :

« Il existe un régime de handicap que le maire ne respecte pas, et pas seulement cela, il s'en moque aux yeux des organes de contrôle sans aucune déclaration des organes compétents. Je demande à enquêter sur le maire Quintero Calle pour son intervention en politique, violant toute législation qui réglemente le comportement des fonctionnaires et des maires en particulier », peut-on lire dans l'un des dossiers du document détenu par le Bureau du Procureur.

Un autre des trilles utilisés par le conseiller pour dénoncer Quintero Calle, a été rédigé en juin 2021, au plus fort de la campagne de rappel contre son mandat. Pour Molina, la publication du maire est en fait une désobéissance à la règle selon laquelle les agents publics n'interviennent pas en politique :

Le maire de Medellín, Daniel Quintero, qui a récemment été interrogé sur La FM de RCN Radio sur son affiliation politique, répondant « Comme Juan Gabriel l'a dit un jour, ce qui est évident n'est pas demandé », a mentionné la relation de certains responsables avec le secteur politique, car il y a quelques semaines deux de ses secrétaires a démissionné de son poste pour rejoindre la campagne de Gustavo Petro à Antioquia et aussi avec les penchants politiques de sa femme.

« Certains médias ont montré que Diana et Verónica font des tournées à Antioquia et ils essaient de dire que c'est finalement une participation politique et non, les premières dames ou les gestionnaires sociaux ne sont pas des fonctionnaires, et si Diana était donnée pour voter pour Uribe ou pour qui elle veut, elle ne pourrait pas dire non, » a déclaré le maire de Medellin.

Pour le moment, le président n'a pas commenté la plainte du conseiller Samuel Molina devant le bureau du procureur général de la nation.





