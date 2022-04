Apple : actualités que nous connaissons sur la prochaine mise à jour pour iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Les nouvelles arrivent chez Apple. Et c'est que la dernière mise à jour du système d'exploitation iPhone, appelée iOS 16, comprendra un renouvellement des notifications et une grande variété de nouveaux fonctions dans le domaine de la santé.

Cela a été annoncé par Mark Gurman dans son bulletin Power On pour Bloomberg. L e spécialiste a assuré que la société présentera un aperçu des modifications d'iOS 16 dans le cadre de sa World Conference of Developers (WWDC), qui se tiendra de 6 à 10 en juin.

En plus de partager les nouveautés d'iOS 16, d'autres mises à jour logicielles importantes seront également publiées pour ses principaux appareils, tels que ceux pour watchOS 9, macOS 13 et tvOS16.

À cette occasion, le géant de l'informatique mettra à la disposition des développeurs de nouvelles mises à jour de ses fonctions de suivi de l'activité et de la santé du système d'exploitation natif de l'iPhone, bien qu'il n'y ait pas de changement majeur dans son interface.

« Je ne m'attends pas à une refonte complète de l'interface iOS, bien que peu de choses aient changé depuis iOS 7 (sorti) il y a près de dix ans », a déclaré Gurman. Concernant l'actualité de l'écosystème du système d'exploitation d'Apple, il a précisé qu'une nouvelle interface multitâche pourrait bientôt être vue sur iPadOS et que watchOS serait également en mesure d'obtenir des « mises à jour importantes » dans des zones identiques à celles d'iOS.

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

En revanche, il a mentionné qu'Apple pourrait présenter lors de l'événement plus de détails sur son casque de réalité mixte (RM), l'une des annonces les plus attendues. Le nom interne utilisé dans l'entreprise pour désigner ce projet est Sidney.

La sortie de la visionneuse pourrait avoir lieu pendant le cycle iOS 16, qui commence en juin et atteindra iOS 17 à l'automne 2023. Cette conclusion est tirée après avoir analysé ce système d'exploitation et constaté des preuves indiquant l'inclusion de ce nouveau gadget.

Il est également possible que, au-delà du paiement anticipé, l'entreprise organise un événement spécial basé sur la réalité augmentée et virtuelle, dans quelques mois, pour présenter un tel matériel dans la société.

Dans le même temps, dans le cadre de la WWDC, la société annonce les nouveaux Mac qu'Apple a l'intention de lancer dans les prochains mois. Le fabricant travaille sur les nouveaux modèles de MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que sur un mini Mac et un iMac 24 pouces mis à jour.

Comme chaque année, lors de l'événement Apple, il y aura une cérémonie d'ouverture (keynote) puis plusieurs conférences spécialisées. Dans le même temps, cette édition ajoutera plus de laboratoires d'apprentissage, des salles numériques pour interagir avec les participants et davantage de contenu sera disponible pour les participants.

En plus de la conférence en ligne, le géant de l'informatique organisera une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à Apple Park le 6 juin pour regarder le discours d'ouverture ensemble.

La société soutiendra également les étudiants qui font leurs premiers pas dans la programmation avec le concours Swift Student Challenge.

Il s'agit de Swift Playgrounds, une application pour iPad et Mac qui permet d'apprendre la programmation Swift de manière simple et interactive.

Pour le défi de cette année, les étudiants du monde entier sont invités à créer un projet d'application Swift Playgrounds sur un sujet de leur choix, et ils peuvent soumettre leur travail jusqu'au 25 avril.

Les gagnants recevront des vêtements exclusifs WWDC22, un ensemble d'épinglettes personnalisées et un abonnement d'un an au programme Apple Developer Program.

« La WWDC22 invite les développeurs du monde entier à se réunir pour explorer comment donner vie à leurs meilleures idées et repousser les limites du possible. Nous adorons entrer en contact avec nos développeurs et espérons que tous nos participants seront motivés par leur expérience », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux et du marketing commercial et éducatif d'Apple, dans le communiqué de la société, annonçant l'événement.

CONTINUEZ À LIRE :