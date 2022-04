Mario Sáenz a réagi à la peine de 45 ans de prison prononcée contre Victoria Salas pour fémicide : « L'État fabrique des coupables »

Mario Sáenz, un skateur, a été condamné à plus de quatre décennies de prison pour l'avoir reconnu coupable du féminicide de Victoria Salas, qui a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel en 2017.

Par l'intermédiaire du Bureau du procureur général de la justice de Mexico (FGJCDMX), il a été annoncé que les preuves présentées par le ministère public, pendant plus de 40 jours de procédure, ont permis à une cour de poursuite de statuer contre Saenz.

Au total, ils ont condamné un maximum de 45 ans de prison à l'homme criminellement responsable du crime de fémicide aggravé, survenu en septembre 2017, dans le bureau du maire de Tlalpan.

L'accusation portée contre l'individu a été renforcée par l'agent du ministère public, rattaché au bureau du procureur adjoint. Par conséquent, l'ancien athlète restera dans la prison préventive pour hommes du Sud et devra payer la réparation des dommages.

Les médias locaux ont rapporté après la dernière audience que cette somme à régler s'élevait à 485 000 pesos en faveur des victimes indirectes du féminicide de Victoria Salas.

Dans le dossier d'enquête, il a été établi que le condamné a attaqué la victime avec une arme tranchante ; plus tard, il a laissé le corps dans la salle de bain de la pièce où ils se trouvaient tous les deux.

Par le biais des réseaux sociaux officiels de Mario Sáenz, plus précisément sur Instagram, la famille et le défenseur du skate ont affirmé avoir « reçu une peine erronée pour un crime qu'il n'a pas commis ».

En outre, ils ont accusé l'État et les autorités correspondantes de « défendre les féminicides » et de « faire des coupables », parmi lesquels l'ancienne athlète se démarque, « alors que le véritable féminicide reste libre. « Cette phrase n'est pas justice », ont-ils souligné.

« Aujourd'hui, c'est Mario Saenz qui paie pour un crime qu'il n'a pas commis, mais demain, ce pourrait être vous qui pourriez être montré du doigt sans preuve d'un crime que vous n'avez pas commis, condamné avec de fausses accusations dans un pays qui protège les féminicides et croit les faux coupables », écrivaient-ils quelques jours plus tôt sur leur réseaux.

Parmi les preuves qu'ils auraient fournies aux autorités figurent des tests ADN, des tests de géolocalisation, ainsi que des vidéos dans des zones clés avant et après le meurtre, ainsi que des témoins qui soulignent le contraire de la peine.

« Cette phrase n'est pas justice. Nous continuerons à nous battre pour votre liberté, Mario », ont-ils écrit, laissant ouverte la possibilité de rechercher un moyen urgent de l'annuler, comme un appel rapide de la sentence.

Victoria Salas a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel de Tlalpan connue sous le nom de Novo Coapa, sous la douche et la gorge tranchée. Le premier suspect était Mario Sáenz, son petit ami et célèbre patin CDMX.

Victoria a commencé les célébrations pour son anniversaire avec Mario, selon ce que sa mère a dit aux médias. Ensemble, ils se sont rendus à Cocoyoc, dans l'État de Morelos, et sont retournés au CDMX, comme il l'a dit à sa mère dans des textos.

Mario a été le premier suspect, et il a même été arrêté à la veillée de Victoria Salas, mais il a été libéré. Selon les preuves qu'il a fournies, le jour du fémicide où il était avec un ami, il aurait fait retirer quatre pneus et serait même allé porter plainte.

Mario a été en liberté pendant environ un an et demi par la suite, jusqu'au 30 mars 2019, il s'est volontairement rendu aux autorités de la capitale, qui ont rempli le mandat d'arrêt et l'ont transféré à la prison du Nord.

