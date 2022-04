L'ONU a confirmé que près de 1 800 civils avaient été tués et plus de 2 400 blessés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





Près de 1 800 civils ukrainiens ont été tués et plus de 2 400 blessés à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, selon la dernière mise à jour du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, publiée ce dimanche.

« À partir de 4 heures du matin le 24 février, date à laquelle l'attaque armée de la Fédération de Russie a commencé contre l'Ukraine, jusqu'à 00 heures du matin le 9 avril, le Haut Commissaire a enregistré 3 893 victimes civiles en Ukraine : 1 793 morts et 2 439 blessés », selon le rapport.

Les personnes décédées ont été identifiées comme étant 458 hommes, 294 femmes, 46 garçons et 27 filles, ainsi que 69 enfants et 899 adultes en attente d'identification. Les blessés ont été identifiés comme étant 279 hommes, 213 femmes, 47 filles et 46 garçons, ainsi que 136 enfants et 1 718 adultes en attente d'identification.

Par zones de contrôle, l'ONU estime à 1 722 morts et 2 164 blessés dans le territoire toujours contrôlé par le Gouvernement ukrainien, comptant 571 morts et 963 blessés dans les zones sous son contrôle des régions contestées de Donetsk et de Lougansk à l'est du pays. Dans la zone contrôlée par les milices de ces républiques autoproclamées, l'ONU a enregistré 346 victimes (71 morts et 275 blessés).

Les Nations unies soulignent que la plupart des victimes civiles ont été causées par l'utilisation d'armes explosives ayant une « large zone d'impact », par l'artillerie lourde, l'utilisation de plates-formes de fusées, ainsi que des frappes aériennes.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

L'agence internationale indique en outre que les chiffres réels « sont considérablement plus élevés, en particulier dans les territoires contrôlés par le gouvernement et surtout ces derniers jours », car il y a un manque d'informations sur certains endroits où des hostilités intenses ont eu lieu et de nombreux détails sur les victimes « sont toujours en attente de corroboration ».

L'ONU « prend note » également du rapport du Bureau du Procureur général de l'Ukraine, selon lequel, le 9 avril à 8 heures (heure locale), 177 enfants avaient été tués et 336 blessés.

Pour sa part, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Le HCR a indiqué que ce dimanche, il y avait 4 503 954 réfugiés ukrainiens. Cela représente 62 291 de plus que la veille. L'Europe n'avait pas connu une telle avalanche de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Quatre-vingt-dix pour cent de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants, étant donné que les autorités ukrainiennes n'autorisent pas les hommes en âge de faire des armes

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, quelque 210 000 non-Ukrainiens ont également fui le pays, rencontrant parfois des difficultés pour retourner dans leur pays d'origine.

7,1 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées à l'intérieur du pays, selon les chiffres publiés par l'OIM le 5 avril.

Cela signifie que plus d'un quart de la population a été forcée de fuir son foyer pour se réfugier à l'étranger ou ailleurs en Ukraine.

Avant le conflit, l'Ukraine abritait plus de 37 millions de personnes sur le territoire contrôlé par Kiev, qui n'inclut pas la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ni les zones de l'est contrôlées par des séparatistes pro-russes.

La Pologne accueille, de loin, le plus grand nombre de réfugiés en provenance d'Ukraine.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Depuis le début de la guerre, 2 593 902 sont entrés en Pologne jusqu'à samedi, selon le HCR. Pour sa part, la police des frontières polonaise a déclaré dimanche avoir enregistré 2 630 000 arrivées.

De nombreux réfugiés se rendent dans d'autres pays européens.

Parmi ceux qui restent en Pologne, 700 000 ont déjà reçu un numéro d'identification national, a indiqué le HCR.

Ce numéro est largement utilisé dans les relations avec les institutions publiques et les services de santé polonais, pour obtenir un numéro de téléphone et accéder à certains services bancaires.

La police des frontières polonaise estime que plus de 500 000 personnes sont rentrées en Ukraine depuis le début du conflit.

La Pologne comptait environ 1,5 million de travailleurs immigrés ukrainiens avant la guerre.

Avec des informations d'Europa Press et de l'AFP

Continuez à lire :