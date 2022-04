Les États-Unis ont puni sept hauts responsables des pays des Balkans pour corruption et activités criminelles

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Le gouvernement américain a sanctionné lundi sept dirigeants des pays des Balkans, dont l'ancien Premier ministre nord-macédonien Nikola Gruevski, l'ancien procureur en chef de Bosnie-Herzégovine Gordana Tadic et l'ancien président de Serbie-et-Monténégro Svetozar Marovic.

Le département du Trésor américain a précisé que les autres personnes sanctionnées sont l'ancien chef du Bureau macédonien de la sécurité et du contre-espionnage, Sasho Mikhalkov ; les Albanais Aqif Rakipi, législateur au parlement du pays, et Ylli Ndroqi, propriétaire des médias ; et le député bosniaque Asim Comte de Sarajlic.

Le Trésor a déclaré dans un communiqué que toutes ces personnes ont menacé « la stabilité de la région par la corruption, des activités criminelles et des comportements déstabilisateurs ».

Marovic, qui a été président de la Serbie-et-Monténégro entre 2003 et 2006, a été arrêté en 2015 par les autorités monténégrines pour son implication présumée dans plusieurs affaires de corruption à grande échelle « liées à des projets de construction dans la municipalité de Budva », détaille le texte.

De son côté, le porte-parole du département d'État Ned Price a déclaré dans un autre communiqué que Gruevski (premier ministre de Macédoine entre 2006 et 2016) aurait utilisé son influence politique et son pouvoir pour son gain personnel.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

Plus précisément, « il y a des informations crédibles selon lesquelles Gruevski a abusé de son pouvoir de solliciter et d'accepter des pots-de-vin en échange de contrats gouvernementaux, de s'approprier des fonds publics et d'intervenir dans les processus électoraux pour son propre bénéfice et celui de son parti », a déclaré M. Price.

Le gouvernement américain accuse Tadic d'avoir « usé de son influence pour s'immiscer dans les procédures judiciaires » lorsqu'il était procureur en chef de son pays, et a affirmé qu'il aurait « manipulé des affaires » pour protéger ses « patrons politiques » afin d'empêcher qu'ils soient jugés.

Mikhalkov a été sanctionné par les États-Unis pour son implication présumée dans la corruption et pour avoir utilisé son influence politique à des fins personnelles, par le biais de pots-de-vin.

En raison des sanctions, tous les biens que les personnes désignées peuvent avoir sur le territoire américain sont bloqués et les citoyens américains ne sont pas autorisés à effectuer des transactions avec elles.

Cinq pays de l'Union européenne (UE) ont demandé au chef de la diplomatie communautaire, Josep Borrell, d'accorder une attention particulière aux Balkans afin d'accélérer le processus d'intégration et d'accroître l'aide à la région, face à la détérioration de l'environnement géopolitique suite à la L'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Comme indiqué la semaine dernière par le portail kosovar Gazeta Express, les ministres des Affaires étrangères d'Autriche, de République tchèque, de Hongrie, de Slovaquie et de Slovénie ont adressé une lettre à Borrell pour lui demander de discuter de la stratégie communautaire dans la région ce mois-ci.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

Plus précisément, ils appellent à l'inclusion des Balkans occidentaux en tant que « région d'importance particulière » à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres à la lumière de la guerre en Ukraine.

« Les Balkans occidentaux revêtent une importance particulière compte tenu de leur position stratégique en tant que région entourée de pays membres de l'UE », indiquent-ils dans la lettre citée par le journal numérique.

Ils affirment leur conviction que l'Union européenne doit donner une impulsion au processus d'intégration de la région dans l'Union et, en général, faire tout son possible pour prévenir les effets néfastes de l'attaque contre l'Ukraine.

Dans ce contexte, ils préconisent d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, d'octroyer à la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat à l'adhésion et d'accélérer à la fois les négociations avec le Monténégro et la Serbie et le processus de libéralisation des visas pour les citoyens du Kosovo.

Ils proposent également d'augmenter l'aide à la région afin qu'elle puisse faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, telles que la hausse des prix de l'énergie, les denrées alimentaires et la hausse de l'inflation.

(Avec des informations d'EFE)

Continuez à lire :

Les États-Unis ont condamné la recrudescence de la violence en El Salvador et ont exigé que le Le gouvernement Bukele respecte les libertés civiles