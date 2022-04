L'aéroport d'Atlanta est à nouveau le plus fréquenté du monde.

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

L'aéroport d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, officiellement nommé Hartsfield-Jackson, a été l'aéroport le plus fréquenté du monde pendant 22 années consécutives. Mais la pandémie est arrivée et même cela a changé. En 2020, l'aéroport de Guangzhou, en Chine, lui a enlevé sa couronne et l'a envoyé à la deuxième place du classement. Mais seulement pendant un an.

Après avoir collecté des données sur le trafic aérien mondial en 2021, le Conseil international de l'aviation a déterminé que l'aéroport d'Atlanta avait retrouvé son activité passée et était à nouveau le plus fréquenté au monde.

En 2021, 75,7 millions de passagers ont transité par l'aéroport d'Atlanta, ce qui représente une augmentation de 76 pour cent par rapport à 2020, bien qu'il soit toujours inférieur de 32 pour cent aux chiffres d'avant la pandémie de 2019.

Mais non seulement Atlanta était en tête du classement, mais 8 des 10 aéroports les plus fréquentés au monde se trouvent aux États-Unis. Dallas-Fort Worth, au Texas, est le deuxième sur la liste, avec 62,5 millions de passagers. L'aéroport de Denver, dans le Colorado, occupait la troisième place, avec 58,8 millions de passagers. Chicago et Los Angeles complètent le podium pour les cinq premiers. Charlotte, en Caroline du Nord, Orlando, en Floride, et Las Vegas, dans le Nevada, sont entrées dans le top 10 du classement.

L'aéroport de Guangzhou est passé au huitième rang du classement en un an seulement, avec 40,3 millions de passagers en 2021. Un autre aéroport chinois, l'aéroport international de Shuangliu, à Chengdu, est passé de la troisième place en 2020 à neuf en 2021.

« Alors que nous nous méfions de la reprise qui, nous le savons, peut reculer de plusieurs pas, le moment créé par l'annonce de la réouverture des frontières dans plusieurs pays du monde nous excite avec une augmentation considérable du trafic aérien pour le second semestre 2022 », a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général mondial du Conseil international de l'aviation.

On estime qu'en 2021, 4,5 milliards de personnes ont voyagé par avion dans le monde. C'est un chiffre qui représente une reprise de 25 pour cent par rapport à 2020, mais qui reste inférieur de 50 pour cent aux chiffres de 2019.

Les États-Unis ont récupéré le trafic aérien intérieur en 2021, raison pour laquelle le grand nombre de leurs aéroports figurent dans le top 10 du classement. Mais le transit international ne s'est pas encore rétabli. Lorsque les vols internationaux fonctionnaient normalement, jusqu'en 2019, des aéroports tels que Orlando et Las Vegas se classaient respectivement 31e et 30e.

La même chose s'est produite en Chine en 2020. Il a été le premier pays au monde à récupérer ses vols intérieurs et son nombre a donc grimpé en flèche cette année-là. Les aéroports traditionnellement en tête de liste, tels que Heathrow à Londres, Charles de Gaulle à Paris ou Dubaï, sont toujours absents pour le moment.

