La révocation de la consultation des mandats, le triomphe du peuple mexicain

Le président Andrés Manuel López Obrador a été rayé. Plus de 90 % des personnes ayant participé à la consultation sur la révocation du mandat ont manifesté leur soutien ce dimanche 10 avril.

Bien que l'Institut national électoral (INE) n'ait installé qu'un tiers des sondages par rapport à 2018, Andres Manuel López Obrador a remporté plus de 15 millions de voix, soit la moitié du temps.

Et ces plus de 15 millions de voix auraient été recherchées par Ricardo Anaya lors de la dernière élection présidentielle, alors qu'il en avait tiré près de 12 millions ; ou José Antonio Meade, qui en avait gagné 9 millions.

(Foto: Morena)

En juin 2021, encore une fois, ils étaient loin d'atteindre ce chiffre. Le Parti d'action nationale (PAN) a recueilli 8,9 millions de voix et le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) 8,7 millions.

Si certains ont dit que cela allait être un test pour mesurer la force de notre président et du mouvement, nous pouvons leur dire qu'ils sont tous les deux plus forts que jamais. Il a été démontré qu'Andrés Manuel López Obrador n'est pas seul.

Ce gouvernement cherche à affirmer la démocratie, en plus de l'élargir et de l'approfondir afin qu'elle soit représentative, participative et populaire.

La Quatrième Transformation cherche à donner tout le pouvoir au peuple et avec la révocation du mandat, si à l'avenir un président trahit le mandat populaire, il rentre chez lui. C'est l'importance de cet exercice sans précédent. La démocratie participative est déjà une réalité dans notre pays et, à partir de maintenant, tous les présidents devront gouverner en obéissant au peuple.

(Foto: Morena)

Nous écrivons toujours l'histoire. Le peuple mexicain poursuit son insurrection pacifique et démocratique, dans une mobilisation et une organisation permanentes, sans relâche jusqu'à ce qu'il consolide la transformation.

La démocratie n'appartient à aucun conseiller électoral. La démocratie appartient au peuple. Par conséquent, la prochaine étape est une réforme électorale et l'abrogation des chefs de l'Institut électoral, qui veulent nous refuser le droit à une démocratie populaire.

Ce 10 avril a marqué un tournant pour notre démocratie et pour l'histoire du Mexique. Et cela a été possible grâce au soutien et à l'affection de la population envers notre président Andrés Manuel López Obrador, comme cela a été démontré, une fois de plus, lors des élections.

Félicitations au peuple mexicain pour ce triomphe historique !





* Mario Delgado est le président national du parti Movimiento Regeneración Nacional









CONTINUEZ À LIRE :