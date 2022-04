Quelle est la façon la plus saine de marcher ?

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





En tant que moyen de transport, en tant que sport ou simplement en promenade... La marche est au cœur de notre vie. Mais le faisons-nous correctement ? En avons-nous suffisamment fait usage ? The Guardian a interviewé Annabel Streets, auteur de « 52 façons de marcher : la science surprenante de la marche pour le bien-être et la joie, une semaine à la fois » (52 façons de marcher : la science incroyable de la marche pour le bien-être et la joie, une semaine à la fois).

Comme l'a expliqué l'expert, le meilleur moment pour marcher dépendra de la routine de chaque personne. « Si vous ne dormez pas bien, vous devez marcher au moins 10 minutes au cours de la première heure qui suit votre réveil et vous devez être à l'extérieur pour dire à votre corps de se rendormir dans les 15 heures qui suivent. »

Il ajoute qu'une autre bonne option pour ce type de personnes est une promenade en fin d'après-midi aussi, idéalement dans une forêt. « L'une des études que j'ai consultées a révélé que pour les personnes marchant dans une forêt de pins, l'effet était similaire à celui de la prise d'un somnifère. »

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

Bien sûr, si la marche est pour améliorer l'humeur, dit-il, « la science dit qu'on part aussi tôt ».

Pour ceux qui détestent les matins, les promenades du soir peuvent être bonnes. Surtout s'il y a une pleine lune. « La personne moyenne dort 20 minutes de moins à la pleine lune. Nos ancêtres auraient utilisé le clair de lune comme prolongement de la journée : nous sommes conçus pour être dehors dedans. »

Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de forêt à proximité ou de parc où l'on peut voir le soleil ou la lune ? Ce que Streets recommande, c'est de faire attention aux fractales. « Une fractale est un motif répétitif, que l'on retrouve souvent dans la nature et absolument dans l'architecture. Quand nous voyons une fractale, nous nous détendons instinctivement : notre cerveau produit des ondes alpha qui nous font du bien », explique-t-il.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

En outre, l'expert déconseille de se promener en regardant le téléphone portable : « Vous pourriez être renversé par une voiture. Et on n'entend pas le chant des oiseaux. Une étude a révélé que le chant des oiseaux rehausse le moral des citadins. »

De plus, il a ajouté que lorsque l'horizon est observé, le niveau de stress baisse, le cortisol baisse. « C'est pourquoi nous aimons les vues », explique-t-il.

Une autre recommandation de Streets est de rechercher un endroit où il y a de l'eau, car le meilleur air pour respirer lors de la marche doit être plein d'ions négatifs, ce qui se produit lorsque l'eau s'écrase, par exemple dans une cascade. « Une étude a comparé différents groupes de soignants. Un groupe a marché près des cascades, un autre est resté à l'intérieur des terres et un autre a marché dans les montagnes. Le groupe en cascade avait beaucoup moins de détresse psychologique, une plus grande capacité pulmonaire et des niveaux beaucoup plus élevés d'un anticorps appelé immunoglobuline sécrétoire, qui se trouve dans la muqueuse de notre bouche et de notre nez, et dans nos intestins », explique-t-il.

Pour réaliser ce livre, Streets a marché à haute altitude, à travers les forêts, pieds nus, sur le dos et sous la pleine lune. Avec la curiosité comme seul guide, il a suivi les rivières et les chemins de pèlerinage. Il a essayé de marcher énergiquement, consciemment et d'énumérer les odeurs en marchant.

Les résultats sont rassemblés en 52 courts chapitres, chacun se concentrant sur une façon différente de profiter d'une promenade quotidienne ou, comme Streets aime l'appeler, d'une promenade.

L'expert propose des dizaines de moyens innovants pour faire marcher n'importe qui, quel que soit son âge ou son niveau de forme physique. Des études montrent que même une marche très courte ou très lente présente de nombreux avantages. Marcher dans le froid, le vent et la pluie a également ses propres avantages, et il a été démontré que les promenades dans la boue améliorent l'humeur, aident à la concentration et soulagent l'asthme.

