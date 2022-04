Pati Chapoy a critiqué Gussy Lau pour avoir révélé sa romance avec Angela Aguilar : « C'est de la trahison »

Ángela Aguilar est apparue dans une vidéo il y a quelques jours où elle a mentionné se sentir violée parce que certaines images d'elle avec sa nouvelle romance, Gussy Lau, un homme qui est 15 ans de plus qu'elle.

Étant très affectés par la situation, ses collègues du milieu n'ont pas tardé à envoyer tout le soutien à la chanteuse de tubes tels que Where They See Me, Your Blood on My Body ou Ella what gave you.

Ce fut le cas d'Ana Bárbara, une grande amie de la dynastie Aguilar qui a rappelé à la jeune fille de 18 ans qu'un scandale ne la définissait pas personne.

« Je t'aime et tu es une reine avec une très belle âme, et surtout, tu as confiance parce que tu es bonne ! Et c'est le plus grand trésor qu'un être humain puisse avoir ! » , a écrit le chanteur du groupe sur Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Mais elle n'était pas la seule, puisque Pati Chapoy, connue pour être l'animatrice de Ventaneando, a décidé de donner sa position sur la question et s'est opposée aux mesures prises par Gussy Lau.

Tout s'est passé pendant le programme du soir, où les présentateurs ont commencé à débattre de la forte controverse d'Angela Aguilar. Face à cela, Chapoy remarqua dans un premier temps qu'il n'était pas d'accord avec la relation, mais ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas que le chanteur régional mexicain trouve l'amour, mais que son partenaire avait très mal géré la situation.

« La fille s'en est très bien sortie, je suis d'accord (...) Gussy Lau se lave les mains avec la vidéo », a déclaré Chapoy, faisant référence à la fois à la déclaration qu'Ángela Aguilar a publiée sur ses réseaux et à l'audiovisuel qui a circulé sur Internet où le lauréat du Grammy a noté que les images avec l'interprète avaient été divulguées parce qu'il partageait de son amis sur Instagram un moment avec elle, mais que « quelqu'un » de ses contacts aurait dû rendre l'information publique.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

À cet égard, les chauffeurs ont commencé à débattre et ont convenu que si le couple avait accepté de garder tout ce qui était privé, le fait que Gussy Lau aurait mis les informations concernant Angela et lui sur les réseaux ne seraient pas correctes, car cela n'avait pas été l'accord.

« C'est de la trahison. » Dit Pati Chapoy sans plus tarder.

Dans l'audiovisuel partagé sur les réseaux sociaux, la plus jeune chanteuse de la dynastie Aguilar a déclaré qu'elle était très déçue par l'évolution des événements, estimant que sa vie privée était gravement violée.

Ángela Aguilar a dit s'être sentie violée dans sa vie privée lorsqu'elle a fait l'objet de la fuite de certaines photographies Vidéo : Instagram/ @angela_aguilar_

« Je suis triste, déçue, je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo ; mon âme me fait mal. Je me sens violée, je me sens violée par la possibilité d'avoir ma propre vie privée, de pouvoir décider de ma vie, de mon corps, de mon image », a-t-elle dénoncé dans un clip.

Concernant les images diffusées, Angela dit avoir fait confiance à une personne qui l'a déçue, car les images qui circulent affectent non seulement sa vie privée mais aussi dans le secteur du travail.

« Cela m'a affecté financièrement et avec amour, sans parler de quel visage puis-je donner à ma famille ?... Même si je n'étais pas d'accord, je me suis mise dans une position, dans cette position, et c'était mal de ma part ; et c'était mon erreur », a expliqué Ángela

