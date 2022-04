Pâques dans la jungle péruvienne : les meilleurs plats typiques de cette région

Pâques est arrivée et il est temps de tout préparer pour les vacances au cas où vous planifiiez un long voyage pour vous vider l'esprit en ces saisons. Quel meilleur endroit pour visiter la jungle péruvienne, que ce soit en raison de ses zones tropicales ou de la gastronomie pour laquelle elle a préservé siècles. Des plats qui ne manqueront pas de vous épater et que vous voudrez essayer chez vous.

Par conséquent, nous vous présentons une liste des meilleurs plats typiques de la région afin que lorsque vous vous baladez dans la région, vous sachiez quoi essayer et ainsi vivre une expérience inoubliable. Selon Marca Peru, la cuisine amazonienne, considérée comme l'une des plus exquises au monde en raison de l'utilisation incontestée de ses ingrédients, de ses saveurs et de ses textures ; des éléments qui stimulent les sens et éveillent des sensations inégalées.

LES JUANES

L'un des plus connus de la capitale péruvienne, même vu dans des séries et des films nationaux. C'est un plat de Moyobamba qui ressemble à un très grand tamale à base de riz, de poulet ou de poulet et d'œufs. À première vue, il ressemble à un simple sac de riz, mais ses ingrédients lui donnent cette saveur différente de la jungle.

Le riz couvre comme s'il s'agissait d'une couverture le poulet déjà assaisonné et l'œuf en morceaux. Vous pouvez le manger avec une boisson fraîche ou un jus de fruits, parfois ceux qui voyagent de la jungle à la capitale arrivent en quantité, pour les prix et les goûts. C'est sans aucun doute un plat au goût très agréable qui peut satisfaire les palais les plus exigeants.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

EL TACACHO AVEC CECINA

Un autre plat emblématique de la jungle péruvienne bien connu pour sa texture et sa saveur. Il se compose de banane verte (frite ou rôtie) qui est écrasée et mélangée à du saindoux. De plus, il est accompagné de cecina (porc séché et fumé) et de chorizo (saucisse à base d'intestins minces du cochon farci de viande hachée bien assaisonnée du même animal). Parfois, cela peut démanger un peu, mais ce toucher lui donne un goût différent pour vous sucer les doigts, n'arrêtez pas de le chercher si vous décidez de voyager dans la jungle.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

PATARASHCA

Patarashca est idéal pour les amateurs de poissons. C'est un délicieux poisson de rivière assaisonné d'épices typiques de la jungle péruvienne, enveloppé dans une feuille et rôti au charbon de bois. C'est pourquoi c'est une combinaison parfaite qui confère au poisson un arôme et une saveur particuliers. De cette façon, au premier coup d'œil, attire les clients, même ce qu'ils les voient pour la première fois.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

POULET INCHICAPI AUX CACAHUÈTES

C'est une soupe exquise d'Amazonie, dont l'ingrédient particulier est le poulet élevé dans un corral (poulet domestique), des arachides liquéfiées ou moulues, du maïs, du manioc et de la coriandre. Une soupe unique qui vaut la peine d'être dégustée malgré sa couleur jaune. Ce n'est pas la même chose que la soupe ou le bouillon de poulet, car sa préparation fait toute la différence.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

CASSEROLE DE

Ce plat se compose d'un ragoût ou d'un ragoût à base de divers poissons et mollusques, tels que : merlu ou bar, calmars, moules, mérou, crevettes, poulpes. Il est important de noter qu'ils sont tous mélangés avec du riz bouilli et des légumes (poivre, carotte, tomate, etc.).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

CHAUFA AMAZONIENNE

C'est un plat facile et rapide à préparer. Il est très délicieux si nous l'accompagnons du poivre charapita. En revanche, c'est une représentation maximale de la fusion, entre la cuisine chinoise et la nourriture de la jungle péruvienne. Le riz chaufa amazonien est une variante du chaufa traditionnel, à la différence près qu'il contient des ingrédients régionaux. Certains de ces ingrédients régionaux sont utilisés pour préparer les ragoûts les plus exotiques de la jungle péruvienne.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

