Les surprises d'Augusta : un leader inattendu, le caddie gagnant et un tigre mal à l'aise

Ce jeu appelé golf est très rare. Plus que rare, c'est inexplicable.

Scottie Scheffler était un excellent joueur junior, a obtenu une bourse de l'Université du Texas, est devenu professionnel en 2018, a joué sur le deuxième circuit professionnel aux États-Unis et a atteint le PGA Tour lors de la saison 19/20. Il a réalisé de bonnes performances, mais il n'a pas pu gagner malgré avoir eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises.

L'année dernière a été l'un des choix de Steve Stricker pour compléter l'équipe américaine de la Ryder Cup, ce qui a surpris de nombreuses personnes qui ont laissé de côté d'autres noms avec plus de parchemins. Il a réalisé une très bonne performance là-bas, a battu Jon Rahm en simple dimanche, mais la victoire sur le circuit a toujours été refusée. Il y a quelques semaines, tout a changé.

En février, il remporte sa première victoire en remportant l'Omnium de Phoenix en tiebreaker, deux semaines plus tard, il gagne à nouveau à l'Arnold Palmer Invitational et à la fin du mois de mars, il remporte Match Play.

De ne pas pouvoir gagner à le faire trois fois en 7 semaines. Vous vous demanderez ce que ce joueur a changé pour avoir réussi cette série de triomphes, eh bien, c'est la même question que nous nous posons tous car en réalité rien n'a changé dans son jeu. Le seul changement s'est produit il y a un an quand il a changé de caddies et que Ted Scott a continué à lui apporter les clubs. Scott est l'un des meilleurs caddies du circuit, il était dans le sac de Bubba Watson lorsqu'il a remporté ses deux Masters, et il ne fait aucun doute qu'il a eu beaucoup à voir avec le grand saut de Scheffler.

Après ces trois victoires, Scheffler s'est hissé au sommet du classement mondial et a atteint le Masters comme l'un des noms avec lesquels il faut compter, mais en aucun cas en tant que favori incontesté. Il passe la moitié du Masters et Scheffler avec des rondes de 69 et 67 leads 5, égalant la plus grande différence de l'histoire du Masters après 36 trous. Cette jeune femme de 25 ans, née dans le New Jersey, traverse des moments où tout va bien. Où les bons coups sont récompensés, où les mauvais ne vous coûtent pas cher et où le putter fonctionne parfaitement. Le meilleur exemple de cela s'est produit lors du dernier trou de vendredi quand après avoir dévié son tir de départ vers les arbres de droite, il a eu de la chance qu'il lui reste une allée entre les pins surplombant le vert. Il a réussi un tir parfait à partir de là et a failli prendre le birdie. Quand tout se passe bien, ces choses se produisent, quand tout va mal, le même coup de sortie est collé à une bûche et il n'y a pas de fuite possible.

Le jour s'est levé avec un ciel dégagé, mais dès le début, le vent a commencé à souffler et la température n'a jamais dépassé 18 degrés. Jouer à Augusta avec le vent est particulièrement difficile, car il tourbillonne parmi les pins imposants et confond constamment les joueurs. Le meilleur exemple est toujours le 12e trou, le court par 3 de 155 verges qui a été un piège mortel pour les leaders de l'histoire du championnat. Dans ces conditions, l'autre qui s'est démarqué en plus du leader était Justin Thomas, qui avait très mal joué hier et qui s'est dépêché avec la meilleure manche de la journée (67) pour se remettre dans la lutte pour le titre.

Parmi les gardes de Scheffler se trouvent deux anciens champions à Augusta. Le Sud-Africain Charl Schwartzel, vainqueur en 2011, et le défenseur du titre Hideki Matsuyama. Le premier a été absent du premier plan et personne n'en a tenu compte avant de commencer. Mercredi, il a passé des heures à pratiquer le jeu sur le vert et semble avoir trouvé quelque chose. Du côté japonais, il semblerait que ses douleurs au cou qui l'ont poussé à abandonner la semaine dernière à San Antonio aient disparu. Seuls 3 joueurs de l'histoire ont réussi à défendre le titre (Nicklasu, Faldo et Tiger) et Matsuyama tentera d'apporter une autre joie à son pays, où le golf est une passion.

En plus de tout cela, tout le monde avait à nouveau les yeux rivés sur Tiger Woods. Vendredi matin, on a appris qu'un de ses collègues joueurs, Louis Oosthuizen, avait annoncé sa retraite du Masters en raison de problèmes au dos. Woods jouerait seul avec Niemann, ce qui n'est jamais une bonne chose car avec des groupes de trois joueurs devant eux, ils devraient attendre longtemps à chaque tir. L'arrivée de Tiger sur le tee of 1 n'a pas donné de bons signes. Son visage montrait beaucoup d'inconfort, de douleurs quelque part sur son corps, et il a dû faire plusieurs mouvements d'étirement avant de frapper. Le début l'a confirmé et Tiger a ouvert avec 4 bogeys dans ses 5 premiers trous manquant de nombreux tirs, mais comme d'habitude, il s'est battu jusqu'à la fin, à l'exception d'une ronde de 74 coups, deux sur le par, il jouera le week-end et si le leader se trompe, il n'est qu'à 4 coups de ceux qui sont deuxièmes. Il a passé la coupe qualificative, ce qui était le premier but, mais j'ai l'impression que ses chances de gagner sont minimes parce que son jeu ne semble pas prêt à frapper un assaut le week-end, mais comme je le dis toujours, j'ai déjà appris à ne pas parier contre ces phénomènes.

Ce samedi, il est défini qui se battra pour le titre dimanche et qui ne le fera pas. C'est pourquoi il est si important de ne pas perdre de vue le leader avant le dernier tour. Scottie Scheffler commencera à parcourir des chemins inconnus à partir du moment où il atteindra le trou 1. C'est une chose d'être le leader d'un tournoi régulier et d'être le leader du Masters en est une autre. Cela semble incroyable, mais il n'est jamais facile de jouer avec beaucoup d'avantages et il en existe plusieurs preuves. En 1996, l'Australien Greg Norman, N1 du. Monde à cette époque, il avait 6 de différence en entrant dans la dernière journée et a fini par perdre par 5 coups que Masters.

Il y a 6 ans, Jordan Spieth était à 5 ans d'intervalle avec 9 trous à jouer et il ne pouvait pas non plus. Scheffler a 5 ans et a encore deux rounds devant lui. C'est un endroit où des choses très étranges arrivent aux leaders, en particulier dans les 9 derniers trous du terrain.

Une journée ensoleillée est attendue, très froide et venteuse. Tous les condiments pour que nous ayons une belle troisième manche à Augusta.

