Les forces militaires saisissent six dragues et portent un coup dur à l'exploitation minière illégale en Antioquia

Ces dernières heures, la marine colombienne, dans le cadre d'opérations conjointes avec l'armée nationale et en coordination avec le corps d'enquête technique (CTI) du bureau du procureur général, a réussi à saisir six dragues sur le fleuve Cauca, dans le département d'Antioquia.

L'opération a été menée dans la municipalité de Caucasia, sur la rivière Cauca, où 12 individus ont été capturés en flagrant délit, qui ont été saisis de six dragues suceuses de type plongeur, utilisées pour l'exploitation minière illégale dans cette zone du département.

Les sujets, qui n'ont pas présenté la documentation juridique des dragues, ni les permis pour effectuer des activités minières, ont été transférés aux installations de la CTI de la municipalité de Caucase, pour être poursuivis pour le crime d'exploitation illégale de gisements miniers et d'autres minéraux, conformément à la dispositions de l'article n° 388 du code pénal colombien.

Le 28 mars, également dans le cadre du plan Artemis, 12 dragues utilisées dans des activités minières illégales ont été retirées et deux citoyens brésiliens ont été capturés dans le cadre d'une opération conjointe de la marine nationale, de l'armée et de la police, et en coordination avec le bureau du procureur général, le ministère de l'environnement et des parcs nationaux dans la zone frontalière avec le Brésil.

L'opération a eu lieu à Puerto Franco, dans le parc national de Puré, où le ministre de la Défense Diego Molano a indiqué que les machines et les détenus étaient engagés dans des mines d'or illégales, « dans un secteur appartenant à des Colombiens et au patrimoine de ce pays ».

En outre, le responsable a rappelé que l'année dernière, il avait été possible de déterminer, lors d'un Conseil de sécurité, qu' « il y avait une menace contre ce parc naturel de Puree par l'exploitation minière illégale en Colombie avec des dragues qui grimpaient depuis le Brésil le long du fleuve et menaçaient la pollution de ce affluent. »

Il convient de rappeler que le 12 mars, la surintendance des transports, après avoir effectué des visites d'inspection dans la zone et reçu des informations, a montré que certaines situations sur la route nationale de Yarumal menaçaient la préservation des infrastructures et affectaient la sécurité routière des utilisateurs, telles que : la détérioration de la pente adjacente due à l'exploitation minière illégale, l'absence de signalisation et le stationnement sur la voie des véhicules utilisés pour le transfert de matériaux extraits irrégulièrement, entre autres.

Le surintendant des transports, Wilmer Arley Salazar Arias, a déclaré à l'époque que « dans ce cas, il est évident que l'exploitation minière illégale menace la conservation des infrastructures de transport, la sécurité des opérations de transport et l'intégrité des utilisateurs, étant donné que cette activité est menée dans le pente du terrain élevé adjacent à la route, qui cause également des dommages à l'environnement ».

C'est la première fois que de telles mesures d'urgence sont ordonnées en raison d'un cas comme celui-ci, car l'exploitation minière à proximité des routes entraîne un danger imminent et affecte la continuité de la fourniture du service de transport, affectant la flore et la faune, ainsi que les infrastructures routières en raison de la chute de matériaux, qui engendrent d'éventuelles fermetures qui affecteraient l'économie de la région et du pays.

Le surintendant a également noté qu' « il est important de souligner qu'un effondrement pourrait se produire dans cette zone avec la fermeture conséquente de cette importante route, avec de graves effets sur la mobilisation des produits alimentaires, créant un impact économique inquiétant ».

