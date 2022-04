Ce que l'on sait de la mort d'une personne âgée lors d'un tournage à Soyaltepec, dans l'État d'Oaxaca

Le tournage du film mexicain La gran seducción a été suspendu le 7 avril sans que la société de production Pimienta Films n'en précise la raison. Cependant, un média local de l'île de Soyaltepec, dans l'État d'Oaxaca, a assuré que la véritable cause aurait été la mort d'une personne âgée qui aurait agi sur le tournage.

Bien que le décès de la femme de 88 ans survenu le 6 avril soit confirmé par le gouvernement municipal de San Miguel Soyaltepec, aucune information ne confirme sa participation en tant que personnage supplémentaire au casting du film.

Une source en face-à-face de ce fait a été consultée par Infobae México et a assuré que la personne âgée ne faisait pas partie de la production et qu'elle n'avait pas auditionné pour être un personnage supplémentaire ou secondaire ; cependant, la femme a rempli le profil pour aller au casting, elle a vécu dans la région et le la date de sa nécrologie coïncide avec la suspension du tournage.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

« Nos sincères condoléances à la famille Lorenzo Ventura pour la mort sensible de Mme María Cristina Ventura López », ont été lues sur la page Facebook du gouvernement municipal de San Miguel Soyaltepec.

Il convient de noter que la société de production mexicaine Pimienta Films est à l'origine de films tels que Noche de Fuego (2021) ; le cinéaste qui le coordonne et le réalise est Nicolás Celis, qui a été producteur pour Rome (2018), réalisé par Alfonso Cuarón.

Le 7 avril, les médias locaux El Piñero ont rapporté que la femme de 88 ans était décédée sur le plateau en raison d'une apparente imprudence. Sur ce site, il a été assuré que « par négligence et excès de vitesse », le véhicule dans lequel Rodrigo Sánchez Vázquez, membre de Nahuala Casting et la personne âgée décédée, a été renversé.

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

D'autre part, les médias locaux ont partagé que le membre de la production avait subi un traumatisme crânien, cette information coïncide avec la déclaration faite par la personne qui a consulté ce média et a affirmé s'être trouvée au moment de l'accident.

Selon cette source, la personne âgée serait venue rendre visite à ses proches, car sur l'île de Soyaltepec les rues sont inclinées, elle aurait demandé un tour pour descendre, alors des membres de la production ont essayé de l'aider en la faisant monter à bord, ils l'auraient grimpée sur le VTT, cependant, le poids des participants et la forte pente l'ont déstabilisé.

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

Vers la fin du mois de mars, Nahuala Casting a lancé un appel à la population de l'île de Soyaltepec, Tuxtepec et Jalapa de Diaz, régions situées dans l'État d'Oaxaca. Toute personne de plus de 25 ans peut auditionner en tant que personnage secondaire ou supplémentaire dans le film La Gran Seduction de Pimienta Films.

Les castings ont eu lieu entre le 31 mars et auraient été prolongés jusqu'au 8 avril, selon le gouvernement municipal de San Miguel Soyaltepec.

« Ils n'ont pas besoin d'un niveau d'éducation ou d'un âge spécifique, tant qu'ils ont plus de 25 ans, même les adultes plus âgés peuvent venir, ils auront environ quatre photos prises et ils ont juste besoin de vouloir participer », a déclaré Gustavo López, coordinateur de casting chez Nahuala Casting, dans une vidéo.

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

Graciela Lizbeth Miguel Villanueva est le directeur de casting du film La Gran Seduction de Pimienta Films, après l'accident mortel lié au véhicule, a publié une déclaration au nom de cette société.

« Nous vous informons par la présente que notre équipe de casting composée de Gustavo López, Carlos Oropeza et Emmanuel Tovar arrêtera les auditions à partir de ce moment dans la région (Tuxtepec, Sayaltepec et Jalapa de Diaz) en raison du fait que la production a généralement suspendu les travaux précédents pour la production du film », it était possible de lire dedans.

L'annonce indiquait également que « La production contactera les autorités compétentes pour donner plus d'informations officiellement ». Selon Ángel Camarena, journaliste de tvbus, le montage pour le tournage d'un film a déjà été retiré de l'île ce 8 avril.

