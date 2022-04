Saray Narváez, c'est la jeune femme toujours portée disparue après être tombée dans le barrage de Guatapé à Antioquia

Saray Narváez Granada est le nom d'une des trois jeunes femmes qui auraient été impliquées dans un accident de jet ski à Guatape, dans l'Antioquia, le 6 avril. Là, les forces d'urgence étaient présentes pour annoncer qu'une des femmes est morte, qu'une a disparu et qu'une autre a été laissée en vie, après qu'elles se retrouvaient sans gilet de sauvetage naviguant dans le réservoir.

La femme disparue est toujours précisément Saray, qui aurait environ 23 ans et serait originaire de Medellin. Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur la jeune femme, car il n'y a pas eu de rapports plus larges des autorités sur son identité.

Les pompiers et les sauveteurs sont arrivés dans la région une fois qu'ils ont été informés de l'éventualité, et ont immédiatement commencé à rechercher la jeune Paisa. Comme indiqué par le département administratif de gestion des risques d'Antioquia, DAGRAN, en date de jeudi après-midi, près de 11 plongeurs professionnels avaient déjà effectué 8 plongées à la recherche de Saray, mais sans obtenir de résultats.

« Les entités opérationnelles continuent de rechercher l'une des jeunes femmes qui a subi un accident sur un jet ski dans le réservoir de Guatapé. Une équipe de 11 plongeurs a effectué des plongées sans aucun résultat », a commenté l'entité.

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire des commentaires désolants sur la situation des deux femmes les plus touchées par l'accident. Pendant ce temps, le soutien aux pompiers de la région a rejoint le service des urgences d'autres municipalités telles que Rionegro et El Peñón, y compris les pompiers de Medellín.

Deux jours après l'accident, les autorités ne trouvent pas où se trouve Saray et ont déterminé que dans la zone où les recherches sont effectuées, la profondeur du réservoir atteindrait 25 mètres.

L'accident s'est produit mercredi à midi au plus fort du sentier palestinien à El Peñol, alors qu'ils tentaient de prendre un bonnet qu'un de leurs amis a laissé tomber dans l'eau, qui dans le mouvement possible qu'ils ont fait à la moto, il s'est retourné, faisant tomber les femmes dans le réservoir.

Deux d'entre eux auraient été incapables de nager, tandis que la survivante, en plus de lui avoir sauvé la vie en sachant nager, a secouru le corps d'une de ses amies. Cela a été rapporté par le commandant des pompiers d'El Peñol María Vergara.

On ignore à qui appartient la moto sur laquelle les événements ont été présentés et pourquoi les trois jeunes femmes ont décidé de réaliser une manœuvre aussi risquée sans gilets de sauvetage. Un prochain rapport des forces d'urgence est attendu ce vendredi pour savoir si l'endroit où se trouve Saray Narváez pourrait être trouvé.

