Rencontrez « Furioza », le film qui pourrait devenir un phénomène mondial sur Netflix

Furioza, un film polonais qui se joue comme un drame policier.

Furioza est un film sombre (malgré son explosion), plein de violence et de dépendance. Les faits se produisent et vous ne pouvez pas arrêter de les voir. Peut-être en raison de ses thèmes, de la famille, de la fraternité et du comportement policier face à ces événements, le film polonais de plus de deux heures crée une dépendance. Nous vous disons de quoi il s'agit.

Le drame policier polonais suit David, un médecin qui reçoit la visite de son ex-petite amie avec une proposition qu'il ne peut refuser : il doit être son informateur dans l'organisation criminelle où travaille son frère ou il sera emprisonné avec une longue peine. L'organisation est celle qui donne le nom au film, Furioza, et où David doit obtenir des informations sur son implication dans le trafic illégal de drogue. Si cela est fait, la police effacera le dossier de votre frère.

Le synopsis officiel donne plus de détails sur l'histoire et la relation entre les personnages : « Un événement du passé sépare le destin de trois amis. Des années plus tard, Dzika réapparaît dans la vie de David - jadis l'amour de sa vie, aujourd'hui policier expérimenté - et lui fait une offre qu'il ne peut refuser : soit il devient informateur pour la police, soit son frère ira en prison avec une peine de longue durée. Contre les cordes, David finit par succomber, et son objectif principal est d'infiltrer un groupe criminel organisé. »

Le casting de cette production est dirigé par des personnalités européennes telles que Mateusz Banasiuk, Weronika Ksiazkiewicz, Lukasz Simlat, Mateusz Damiecki, Wojciech Zielinski, Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz, Anita Sokolowska, Janusz Chabior et Paulina Galazka. Ils travaillent tous sous la direction de Cyprian T. Olencki et avec un scénario écrit par Olencki lui-même, qui travaille déjà sur la mini-série basée sur le film.

Furioza est désormais disponible dans le catalogue Netflix.

