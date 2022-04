Sans aucun doute, l'un des événements sportifs les plus importants que le Mexique ait accueilli a été la Coupe du monde 1986, qui a laissé des anecdotes inoubliables, parmi lesquelles figurent deux buts de Diego Armando Maradona contre l'Angleterre : la « main de Dieu » et le « but du siècle », encadrés par cette course depuis la moitié du terrain.

Cependant, toutes les belles histoires n'ont pas été racontées sur le terrain, et quoi de mieux, car bien que ce soit la meilleure présentation de l'équipe nationale dans ce type de compétition, elle n'a pas pu dépasser les quarts de finale.

L'un des nombreux comédiens étoilés Teo González, âgé de 25 ans à l'époque et troisième gardien de but du Club León. Il n'a jamais fait ses débuts, mais a réussi à s'asseoir sur le banc en attendant sa chance.

Pendant un moment de désespoir, alors que de nouveaux gardiens arrivaient qui étaient placés au-dessus de lui malgré son temps et son expérience avec l'équipe, il a demandé au manager des éclaircissements sur ses chances de jouer.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

La Coupe du monde 1986 est arrivée et ils ont expliqué à Teo qu'il resterait encore un an, mais qu'il faudrait signer le contrat après la compétition internationale. Pour cette raison, le conseil lui a demandé de rester dans les installations du Club León pour aider dans tout ce qui était nécessaire pendant les mois de la foire de la coupe du monde, comme il l'a détaillé dans une interview pour la chaîne YouTube RadioShow.

Le groupe C est arrivé dans la ville de León, Guanajuato, composé de la France, de la Hongrie, du Canada et de l'Union soviétique. Pour les préparatifs, la FIFA a envoyé les filets officiels qui seraient placés dans les buts du stade Nou Camp de Los Panzas Verdes.

Ce concours a été le premier à utiliser des filets carrés, une situation qui impliquait la disparition de l'arche derrière les anciens filets, ce qui a compliqué la mise en place en raison des nouveaux tendeurs.

Teo a commencé à les sortir de leurs boîtes pour commencer à les mettre dedans, mais il s'est rendu compte que la FIFA n'avait pas envoyé les tendeurs, il était donc impossible de commencer les matches. L'arbitre du premier match, avec le Canada et la France, a supervisé le terrain, a observé qu'il était en parfait état, mais a prévenu par les filets qu'ils n'étaient pas bien placés.

« Le terrain est parfait, tout est très bon, mais les filets ne peuvent pas être comme ça », a déclaré l'arbitre. L'humoriste l'a informé aujourd'hui que les tenseurs n'étaient pas arrivés, ce à quoi l'arbitre a déclaré « s'il n'y a pas de réseaux, il n'y a pas de match ».

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

Immédiatement, le siège a été modifié, mais Teo González a trouvé une solution très simple. Il a couru dans un supermarché et a acheté des cordes à linge en plastique, qu'il a attachées aux filets, les a étirées jusqu'aux stands et les a placées de manière à ce qu'elles restent en tension, comme le demandait le protocole.

Grâce à cet exploit du comédien d'aujourd'hui, l'arbitre a donné son feu vert pour jouer les trois matches correspondants du groupe et a sauvé cette compétition. À la fin des matches, seules deux équipes sont passées, l'Union soviétique et la France, toutes deux avec cinq points.

À la fin du championnat du monde, Teo est revenu à la pré-saison du Club León avec la promesse du conseil d'administration de rester encore un an, mais le nouvel entraîneur de l'époque l'a informé qu'il n'était plus dans ses plans, donc, au bout de trois ans, il l'a remercié.

Trahi, comme le sentait lui-même l'humoriste, il ne pouvait pas chercher de matériel pendant la période, car il savait qu'il continuerait avec les Green Bellies. Il a continué à jouer au football amateur, mais une crise cardiaque l'a récemment éloigné des tribunaux, bien que son médecin ait promis de le libérer pour continuer.

